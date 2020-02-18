武漢肺炎｜4間CP值高露天餐廳　必試$68自助餐　戶外位空氣流通

武漢肺炎病情持續，嚴重衝擊餐飲市場，但主打露天坐位的食店卻殺出重圍，原因是市民都傾向選擇空曠及空氣較流通的餐廳，本文將精選4間設有露天坐位，而且CP值高的食店，讓大家在抗疫期間，都可以在戶外「唞啖氣」！

1. 將軍澳海傍@戀上台式料理

位於將軍澳海傍的「戀上台式料理」，主打新派台式料理及燒肉，更是寵物友善餐廳，場內設有多項免費寵物友善設施，包括寵物零食、消毒用品、飲水器等等，而且餐廳空間大，空氣流通，為保障客人健康，店內亦提供防疫措施，如為客人量度體溫，提供酒精搓手，員工會戴上口罩手套，為求讓客人放心用餐。

（圖片來源：IG@sillycc）

餐廳位於將軍澳海濱長廊，坐擁開揚景觀，選擇露天座位更可享受海風吹拂，分外愜意，而且餐廳食物選擇多元化，午市的台式定食$62連餐飲一杯，包前菜、主菜同飲品，在假日亦有午市套餐提供，價格親民。

👇👇按圖看餐廳環境及推薦食物👇👇

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戀上台式料理 地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下G26號舖 營業時間：星期一至日11:30-23:30 電話：2219 0191

2. 不限時露天自助餐@Wellcome x BBQ Place

九龍灣的Wellcome x BBQ Place，是一個巨型燒烤場，餐廳位於商場四樓露天平台，感覺開揚，場地裏設有兒童遊樂場，方便家長帶小朋友來時讓他們放電，而餐廳在星期一至五更有午市自助餐供應，只須$68一位，而且不用加一服務費及不張時，價錢大眾化，每位客人更可獲得Mövenpick雪糕一杯，性價比超高！

午市自助餐詳情：

午市自助餐只在星期一至五供應，時間為中午11:00至下午3點，現時更提供無限時任食任食及任飲飲品。午市時段食客多，想吃的話記得預先訂位！

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🧁🧁🧁按圖睇點拎Mövenpick雪糕🧁🧁🧁

Cafe Wellcome x BBQ Place 地址：九龍灣展貿徑1號國際展貿中心E-MAX 4樓421至425號舖 午市：11:00-15:00，$68一位，免收加一 電話：2111-1411

3. 文青海濱咖啡店@唞唞

（圖片來源：IG@yenniewong）

位於西九龍文化區藝術公園的「 唞唞 」，單是景觀已是無敵，早晚都可看着180度維港海景，店舖提供休息空間，讓人能在高壓環境中「唞啖氣」，店舖除了主打咖啡及酒品，亦有輕食提供。店外的露天座位可看見途人在海邊遛狗、踩單車，放空聊天，非常愜意！

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唞唞 Rest Coffee Gin 地址：九龍西九文化區藝術公園 GF-04 電話：2697 8938 營業時間:星期一 11am-9pm，星期二至五 11am-6pm，星期六及日 9am-6pm

4. 摩洛哥Fusion菜@Morokok

位於旺角鬧市內的Morokok，裝潢走摩洛哥風，具異國風情，主打泰國Fusion菜，加上設有鬧市中難得的露天座位，現時在eatigo預訂餐廳，於指定時間光顧更享用低至半價優惠。



備註：餐廳環境特別，食物夠IGable，唯一缺點是餐廳職員態度不友善，記者在下午時間致電餐廳查證營業時間，對方語氣非常差。

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