武漢肺炎｜西貢4間戶外露天海景餐廳　打卡歎靚Brunch狗狗好去處

武漢肺炎令市民人心惶惶，就連週末假期都只想安坐家中。但要完全不出街其實並不容易，倒不如選擇去空氣流通的餐廳用餐，順便呼吸下新鮮空氣。《香港01》飲食記者精選西貢4間既適合打卡，又空氣流通的露天餐廳，讓大家出街食飯都有得揀。

【1】Little Cove Espresso —— Chill爆舒適Cafe

Little Cove Espresso坐落西貢海傍廣場，是於2018年9月才由舊舖搬到西貢海邊的特色Cafe。Cafe主要以白色設計配以簡單木桌椅，室內樓底足足有兩層樓高，午後陽光由外面射進Cafe，舒適又溫暖。

不過，最重要的是Cafe設有露天區，十分歡迎大家帶自己的毛孩去，留在室外空間便可。而Cafe主打不少輕食和餐點，擺盤已經很吸引。👇👇👇 點擊圖片睇用餐環境及推薦美食連價錢 👇👇👇

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Little Cove Expresso 地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖 電話：9572 8560 營業時間：星期一至日 07：30-18：00

【2】Padstow Restaurant & Bar —— 獨立建築食出海洋的感覺

主打多樣化西餐的Padstow Restaurant & Bar坐落白沙灣遊艇會碼頭旁的一棟藍色3層小屋。餐廳十分開揚，地下一層完全沒有窗戶，坐上天台位置更能無阻隔地望著靚海景食飯。

餐廳有齊輕食、主菜、咖啡、酒類，至於想打卡，可以選擇Brunch Menu。想與小孩一齊享受美食的話，餐廳也特別備有Kid's Menu。👇👇👇 點擊圖片睇用餐環境及兩款餐牌有乜食 👇👇👇

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備註：Brunch Menu只在週末和公眾假期提供，供應時間為早上11時半至下午3時。

Padstow Restaurant & Bar 地址：西貢白沙灣112號 電話：23355515 營業時間：星期日至四 11:30-23:00；星期五至六 11:00-00:00

【3】泰道 —— 沙灘旁180度海景泰式餐廳

正正在西貢海邊開業的泰道，雖然交通不是太方便，但單是遠離塵囂的超靚環境就已經值回票價。餐廳更是十分大家帶毛小孩一起去感受陽光與海灘。

餐廳會根據不同節日有不同佈置和活動，不過大家想食的話就要記得先訂座。👇👇👇 點擊圖片睇訂位資訊及吸引招牌菜 👇👇👇

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泰道 地址：西貢大網仔路沙下村9號地舖 營業時間：星期一 12:00-22:30；星期二至五 12:00-23:00；週末及公眾假期 11:30-23:00

【4】食之劇場餐廳 —— 超精緻日式料理

餐廳的落地大玻璃窗可以完全打開，讓食客感受清涼海風。而舒適的座位，加上每道精緻得像藝術品的菜式，真的令人身心舒暢。👇👇👇 點擊圖片睇餐廳環境及藝術品般的菜式 👇👇👇

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