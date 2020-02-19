武漢肺炎｜消委會認證11款消毒洗手液　酒精搓手液濕紙巾最好這款

武漢肺炎疫情嚴峻，人人都帶上口罩、勤洗手保持衛生。出門時除了攜帶手機、錢包等隨身物件，更不能漏帶消毒搓手液和濕紙巾！消委會早前公佈35款洗手液、37款消毒搓手液及濕紙巾的測試結果，《香港01》飲食記者整理11款有效殺菌的洗手液，其中有兩款的殺菌功效最為突出！

（網上圖片）

根據消委會的資料，「威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香」的表現最突出，可殺滅金黃葡萄球菌和大腸桿菌超過99.999%；「屈臣氏抗菌泡沫潔手液-野莓」亦可以殺滅金黃葡萄球菌和大腸桿菌分別有>99.999%及99.99%，表現良好。

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不過有3款洗手液的殺菌功效較遜色，包括「潔保加 ACTI-PRO+ Antibacterial Hand Wash - Fresh Pine」殺滅大腸桿菌效能只有33.333%、「佳之選抗菌洗手液(松木清香)-清爽」殺滅大腸桿菌效能只有40.351%，而「萬寧松木抗菌潔手液」（31.183%）的殺菌功效最差，殺滅金黃葡萄球菌效能只有81.1%，殺滅大腸桿菌效能只有31.183%。

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記者早前訪問兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工，何醫生解答了不少酒精搓手液的疑問，例如啫喱式酒精搓手液是否比噴頭式更有用。👇👇👇按圖即睇何醫生的解答👇👇👇

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