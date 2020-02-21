YouTuber麵包實測5種交通工具哪種最多菌　最污糟不是港鐵巴士？

近日網上瘋傳一個內地大叔在電車上小便的圖片，不過後來有網民表示懷疑是舊聞。無論如何，大眾交通工具暗藏許多細菌，當中扶手是最多人接觸的位置。日前有YouTuber分別在港鐵、巴士、電車、的士和小巴進行實測，並總結出最多細菌的大眾運輸，排名令人非常意外。

（YouTube @ CBS Local News）

早前有美國媒體報導，有教師利用白麵包，測試小學生在不同情況下，雙手的細菌含量。經過發酵顯示，使用皂液洗手的學生含菌量比使用酒精搓手液的學生低，而放在電腦鍵盤上的麵包則是最多細菌。YouTuber雪姨受到啟發，利用同樣方法測試香港大眾交通工具的細菌含量。

據雪姨表示，她看過有關影片後受到啟發，決定用同一種方法實測香港5種大眾交通工具，看看哪個交通工具最多細菌。她表示，本來預計最骯髒的應該是港鐵和巴士，的士的細菌含量則是最低，但測試結果出乎意料！

YouTuber雪姨拿白麵包到巴士測試。（YouTube @ Sharon Yung）

😨😨😨 點擊圖片驚人測試結果 😨😨😨

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