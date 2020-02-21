抵食放題｜5間100元以下任食推介　必食HeSheEat甜品、NeNe炸雞！

最近坊間有不少食店都推出平價任食優惠，是次記者將推介5間$100以下的任食放題，包括：甜品放題、任食炸雞、麻辣串串鍋等。

1) $78泰式小食任食@泰傳奇

九龍灣EMAX新開業的泰國餐廳「泰傳奇」將於明日起推出泰式小食放題，只需$78即可任食多款泰式小食，包括自創的泰式Pizza包、燒豬頸肉、香茅雞翼、泰式炸魚餅、炸蝦餅等，全部由泰國廚師炮製，每位免費奉送1支泰國勝獅Singha啤酒，加$38更可以無限任飲。

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泰傳奇 地址：九龍灣國際展貿中心2樓Very Food 21及23號舖 放題供應時間：14:30-18:00 價錢：$78一位

2) $98甜品放題@ HeSheEat

人氣café「HeSheEat」食物水準拍得住星級酒店，價錢合理，早前更推出任食甜品優惠，指定荃灣分店由即日至2月25日期間逢星期一、二，每位只需$98就可以品嘗到多款手工人氣大熱的甜品，包括檸檬忌廉班戟卷、焦糖蘋果酥皮撻、綠茶心太軟、軟厚焗鬆餅等。

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荃灣分店HeSheEat 地址：荃灣蕙荃路22-26號綠楊坊地下G15-16舗 電話：2793-1688 優惠條款及細則： - 凡出示學生證及身穿校服者之大中小學生可額外享有9折 - 優惠期為即日至25日（逢星期一及二） - 甜品放題享用時段為晚上8:15後，限時90分鐘 - 優惠適用於餐牌上全部甜品（朱古力三重奏除外） - 最低消費為每位客人必須堂食惠顧最少一款食品或飲品

3) $99任食炸雞@NeNe Chicken

由韓國國民MC劉在錫代言的NeNe Chicken，旺角店由即日起推出低至$99的烤雞放題，4人同行，可享1人免費，更會送一客指定主食。

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NeNe Chicken 分店地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊11樓30號舖

4)$68竹籤版麻辣火鍋任食@FunFun 串串鍋

午市任食包一份海鮮盤、泡椒牛串及一份肉（豬、牛、羊）， 另加自助吧任飲任食，除了火鍋配料外，就連沙律、熟食、即食麵及飲品都有提供，性價比高！

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Fun Fun 串串鍋 地址: 旺角西洋菜南街1A-1K百寶利商業中心5樓 午市時間12:00-17:00 費用:$68午市任食2小時，不設加一 電話: 22345639

5)$88甜品放題@The ThirtySix

由吳彥祖開設的中環酒吧「The ThirtySix」推出$88甜品放題優惠，每晚6點後凡點一份主食及一杯特色cocktails，即可加$88任食甜品，包括芒果糯米飯、火焰棉花糖多士、Tiramisu等。主食同時亦有優惠，一律85折。

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