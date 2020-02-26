空氣流通｜將軍澳5間海濱露天餐廳　$58歎海景泰國菜　狗狗好去處

武漢肺炎疫情持續，出外吃飯尤其要小心，但趁假日，香港人都想好好放鬆唞唞氣，是次《香港01》飲食記者精選了將軍澳5間海濱露天餐廳，空氣流通又可以呼吸新鮮空氣，而且全部都設有露天座位，方便客人帶狗狗一齊來開餐。

1)狗狗友善西餐廳@Riverside Grill

位在將軍澳豪宅內的Riverside Grill地理環境得天獨厚，餐廳靠在海邊的跑步徑，環境清靜，店內設有室內及露天座位，食客可以帶同狗狗來開餐。

食物方面，店內提供傳統西餐，如肉眼扒、意粉及薄餅等，適合大班朋友或家人，坐低飲杯酒、鋸下扒。

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Riverside Grill 地址：將軍澳唐俊街21號海翩匯地下20號鋪 電話：2868 2236 營業時間：11:00-22:00

2.海景平價Lunch@泰COOL

泰COOL主打西式泰國Fusion菜，店舖先在觀塘工業區開店，由於價錢平食物有質素，很快便在將軍澳開設分店，新店設有室內及露天座位，面對開揚海景，環境一流！

餐廳價錢親民，假日亦有午市套餐供應，連飲品一律$58，如： 泰式蒜蓉蝦飯、海南雞假、泰式豬手飯等，更可以優惠價加配小食，而且餐廳是狗狗友善餐廳，可以和寵物散步後再用餐。

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泰COOL 地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下G25號舖 營業時間：12:00-22:30 電話：2329-3830/2329-3839

3.文青Cafe@JOMO

將軍澳開了一間海傍Cafe「JOMO」，裝潢走純白木系文青風，更設有戶外露天座位，可以一邊欣賞海景，環境舒適！食物方面店家主打多款自家製蛋糕及甜品，更有純素選擇，亦有早餐、主食及咖啡等供應，值得一讚的是店家在裝潢及食物擺盆有心思，食客隨意拍照都有不錯效果，絕對「IGable」！

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JOMO Kitchen & Health Hub 地址：將軍澳唐俊街23號澳南海岸MONTEREY PLACE地下G01號舖 營業時間：星期一至五 09:00 - 18:00；六日09:00 - 20:00 電話：2331-3003

4. 將軍澳海傍@戀上台式料理

位於將軍澳海傍的「戀上台式料理」，主打新派台式料理及燒肉，更是寵物友善餐廳，場內設有多項免費寵物友善設施，包括寵物零食、消毒用品、飲水器等等，而且餐廳空間大，空氣流通，為保障客人健康，店內亦提供防疫措施，如為客人量度體溫，提供酒精搓手，員工會戴上口罩手套，為求讓客人放心用餐。

（圖片來源：IG@sillycc）

餐廳位於將軍澳海濱長廊，坐擁開揚景觀，選擇露天座位更可享受海風吹拂，分外愜意，而且餐廳食物選擇多元化，午市的台式定食$62連餐飲一杯，包前菜、主菜同飲品，在假日亦有午市套餐提供，價格親民。

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戀上台式料理 地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下G26號舖 營業時間：星期一至日11:30-23:30 電話：2219 0191

5) 熱帶風泰式餐廳@Chilli Lime

將軍澳新開的泰式餐廳Chilli Lime，設有露天座位，外部裝潢以植物設計，具有亞熱帶風情，而且餐廳近海旁，環境相當開揚，食物方面，餐廳將東南亞國家的美食融合及改良而成，食客可以一次過食到印度、印尼、泰國菜。

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