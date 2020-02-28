離島好去處｜精選梅窩4間特色小店　必試懷舊冰室三層架High Tea

週末不想呆在家內，不妨到戶外活動一下，是次《香港01》飲食記者將介紹大嶼山梅窩4間特色小店，包括懷舊冰室吃港式三層架High Tea及發哥都熱捧的假日限定番茄蟹檬，文末更附有簡易行山打卡路線，即刻Bookmark週末小島遊行程！

來梅窩行山到愉景灣，出發前可以先參考以下餐廳！

1)冰室三層架High Tea@麥生記冰室

冰室開業65年，在梅窩無人不識，裝潢仍保留舊式冰室的設計，有老香港味道，店內除了一般茶記食物，還有懷舊滾水蛋、忌廉溝鮮奶、公司三文治供應，更有三層架下午茶：有港式西餅、多醬雜果沙律、炸薯條、咖喱角等小食，份量足連3杯飲品，只售$138，絕對足夠三人食。👇👇按圖看懷舊冰室及推介食物🥪🤤👍

+ 6 + 5 + 4

麥生記冰室 地址：大嶼山梅窩涌口街38F號地舖 電話：2984 8365 營業時間：06:30-16:30 備註：只收現金

2)星期日限定蟹茄檬@津津食店

這家越南美食店雖然在西環也有分店，但蟹茄豬肉湯檬則是小島限定，而且只限星期日供應，就連發哥在附近行山後，都會幫襯店內的番茄蟹檬，湯底以牛腩、香料熬製，加蟹仔和鮮茄，再煮三小時，入口鮮甜帶微酸，只須$63便可嘗到，有蟹肉、豬骨、肉丸等，超足料！另外喜歡吃辣的朋友亦可嘗順化辣雞檬粉，味道不錯。

👇按圖看蟹茄檬及推介食物🥪🤤👍

+ 6 + 5 + 4

津津食店 地址：大嶼山鄉事會路 35 號地下 電話：2984 7727 營業時間：07:30-17:30 備註：茄蟹檬只在星期日限量發售。

3)即烤薄Pizza@The Kitchen

餐廳位於梅窩碼頭附近，食客可以坐在戶外位置享受海風及美食，食店主打西餐，推介手工Pizza，薄餅即叫即造，薄脆的餅底配上新鮮材料，如辣肉腸、車厘茄、洋蔥、芝士等，食材簡單美味，另外店內的小食及意粉同樣出色，而且價錢合理。

👇按圖看店內環境及食物🥪🤤👍

+ 6 + 5 + 4

The Kitchen 地址:大嶼山梅窩碼頭路18A卓濤軒地下1號舖 電話:59916292 營業時間: 10:00-22:00

4) 人氣西餐@中國熊

中國熊是一間酒吧及西餐廳，特別深受外國人喜愛，是梅窩高人氣的食店之一，餐廳環境充滿特色，室外能觀賞碼頭景致，室內則享受著濃濃的美式懷舊酒吧風味，食物方面提供多款菜式如薄餅、意粉、ribs等！

👇按圖看餐廳環境及食物🥪🤤👍

+ 5 + 4 + 3

中國熊 地址：梅窩銀運路3號梅窩中心地下 電話號碼：29849720 營業時間：星期一至五11:00-01:00；星期六至日08:30-01:00

同場加映：新手輕鬆行山，附簡易行山路線及打卡位！

👇👇按圖看路線及打卡位🏃‍♀🏃‍♀