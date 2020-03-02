KFC優惠｜肯德基3月18張優惠券無限用　必食$16.5早餐、$60二人餐

KFC（肯德基）3月最新優惠已經推出，《香港01》飲食記者首推60元二人套餐優惠，套餐有4件雞、2個飯、2杯汽水及一客薯塊，CP值高！另外，KFC黑鑽松露點脆雞又再度回歸，是次亦有優惠。立即點擊本文並下截共18張優惠券，之後便可以在3月15日前無限次使用！