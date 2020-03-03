肺炎復工｜Lunch外賣堂食14個自保貼士　叫這款外賣易食細菌落肚

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的陰霾下，政府帶頭安排公務員「在家工作（Home Office）」，不少公司亦仿效。不過，自3月2日起，公務員和各公司開始局部復工。 就此，香港大學醫學院長、公共衞生學院講座教授梁卓偉在電台訪問中，送了幾個復工錦囊給打工仔。《香港01》飲食記者亦就著外賣自取和堂食的注意事項，整理了14個貼士給大家。

梁卓偉教授在電台訪問中表示「戴多幾個月口罩走唔甩」，因此呼籲大家切勿掉以輕心。他提議打工仔即使平時會一班人去食飯，現在還是盡量避免，「可以帶飯就帶飯」。

同時，他亦呼籲僱主採取彈性上班安排，包括彈性上下班、用膳時間等，避免人流聚集。雖然公司的安排並非打工仔能夠控制，大家也可根據以下14個貼士，上班之餘保障自己。👇👇👇

【1】外賣自取要注意什麼？？

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到底買完外賣返Office有什麼要注意？當然就是辦公室的細菌溫床地！雖然說最好去公司餐廳食飯，但不是每間公司都有這個福利，那麼在Office 吃飯又要注意什麼？👇👇

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【2】堂食又要注意什麼？

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堂食前，必定會經歷除口罩的步驟，但如果做錯步驟就等於食菌落肚，所以一定要謹記不能做錯！👇👇

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在武漢肺炎的疫情下，就連週末假期都只想安坐家中。但要完全不出街其實並不容易，倒不如選擇去空氣流通的餐廳用餐，順便呼吸下新鮮空氣。

Little Cove Espresso —— Chill爆舒適Cafe

Little Cove Espresso坐落西貢海傍廣場，主要以白色設計配以簡單木桌椅，室內樓底足足有兩層樓高，午後陽光由外面射進Cafe，舒適又溫暖。不過，最重要的是Cafe設有露天區，十分歡迎大家帶自己的毛孩去，留在室外空間便可。而Cafe主打不少輕食和餐點，擺盤已經很吸引。👇👇👇 點擊圖片睇用餐環境及推薦美食連價錢 👇👇👇

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