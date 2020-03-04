Sushiro壽司郎登陸荔枝角黃大仙　開幕限定吞拿魚腩壽司｜附地址

日本人氣迴轉壽司「壽司郎Sushiro」自2019年8月登陸本港後，短時間內已開了3間分店，但仍是長期一位難求，皆因壽司抵食又新鮮。壽司郎將於3月25日開荔枝角店，並在5月下旬開黃大仙店，想知詳細地址就要留意內文！

根據壽司郎官方消息，他們早已決定在2020年連開3間新分店，全部落戶九龍區。黃埔店率先於1月22日開幕，荔枝角店和黃大仙店亦宣布3月25日及5月下旬開幕。想知道新店詳細地址？點擊即看新店開幕詳情 👇👇

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知道壽司郎將要在荔枝角和黃大仙開業，記者都與大家一樣很興奮！不如趁新店開幕前，事先預習一下壽司郎最暢銷壽司排行，到時候就可以跟著落單 👇👇

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