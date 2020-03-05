佛跳牆變湯渣？　食客投訴灣仔薈軒貨不對辦　店方致歉稱會改善

有網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」控訴灣仔合和中心酒樓「薈軒」貨不對辦，例如「翡翠苗」上枱原來是白菜，更指價值$288「古法佛跳牆」有如「湯渣」。

網民「Joey Wong」於fb貼圖並講述「中伏」經過，引來網民熱烈討論，質疑薈軒離譜。她其後透過fb向《香港01》記者表示，3月4日晚與哥哥去薈軒食晚飯，分別點了「花膠杞子濃湯浸翡翠苗」、「古法佛跳牆」，連加一茶錢和酸菜，埋單要477元，但兩款餸菜上枱後令她非常不滿，且員工回應態度惡劣。網民見到事主所上載的兩張相，都形容好離譜和超伏！👇👇👇 即睇事件經過及網民留言 👇👇👇

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薈軒店長願道歉

《香港01》記者就事件向薈軒查詢，店長林先生表示願意就員工表現致歉，並稱會接受客人的意見盡力改善。店方希望事主能主動聯絡，提出需要改善的地方。

至於網民圍攻菜式貨不對辦，薈軒林先生稱，食客與店方對「翡翠苗」定義有所不同，為免之後再與食客產生誤會，立即更改菜牌名稱，把「翡翠苗」換成「時蔬」。至於「佛跳牆是湯渣」的指控，林先生向廚師詢問後表示，「古法佛跳牆」沒有偷工減料，有齊花膠、螺肉、鮑魚、金華火腿粒等材料燉成。

最後就著事主認為員工當時態度惡劣，林先生接受意見，指會召集全體員工開會檢討，並教導員工應對、對答的技巧。

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