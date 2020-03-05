PassionbyGerardDubois尖沙咀店肥鼠歎麵包　網民：半年前已投訴

有多間分店、主打高級麵包的法國菜Passion by Gerard Dubois，其尖沙咀店被人拍下短片，顯示玻璃蛋糕櫃內有一隻肥鼠正毫無顧忌地慢慢品嚐麵包。

該店3月5日於facebook專頁發表道歉聲明，但有網民就留言指半年已向食物環境衞生署投訴該店有老鼠。

Passion by Gerard Dubois 尖沙咀店今日（3月5日）已暫停營業，只見店內有少數疑似職員。

點擊睇肥鼠開餐 🐭 👇👇👇（怕鼠慎入）

該段肥鼠開餐片段長約30秒，拍片人於Passion by Gerard Dubois尖沙咀店內，慢慢走近玻璃蛋糕櫃，肥鼠仍不為所動，繼續品嚐櫃內的高級蛋糕和麵包。據該店發言人回《香港01》新聞表示，於3月4日接到有顧客以電郵附以短片通知有老鼠，直言對事件震驚，又指今次是該分店第一次出現相關情況。

Passion by Gerard Dubois又於facebook專頁上發表道歉聲明，表示尖沙咀店會由3月5日至8日關門，徹底清洗及進行滅鼠措施，也會安排員工接受鼠疫桿菌測試。該店又解釋，店址所在一帶有不少老舊大廈，去年已有鼠患，曾向食環署求助。

尖沙咀店張貼了道歉聲明，講述停業及清潔消息。

不過，有人就在該道歉聲明下留言，聲稱早在半年前已發現該店有老鼠，並曾向食環署投訴，不少網民都留言質疑該店並無正視問題。

據網上資料介紹，法國菜餐廳Passion by Gerard Dubois在香港有7間分店，主打高水準的法式甜點及麵包，包括使用法國進口麵粉製成的酸種麵包和法棍麵包。店內的最大賣點是即場烘培麵包、蛋撻等，非常新鮮。創辦人Gerard Dubois曾經是希爾頓酒店集團亞太區的Pastry Chef，其後創立糕點店La Rose Noire，Passion by Gerard Dubois則是La Rose Noire的副線。

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