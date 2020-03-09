屯馬綫一期｜大圍顯徑街市新食街11間美食　手撕雞花雕雞翼28元起

顯徑街市合集屯馬綫開通後，探索沙田大圍區美食更方便，全新顯徑站出口對面就有全新食街，方便大家邊吃邊遊樂。《香港01》飲食頻道記者介紹顯徑街市之中11間特色美食，有售花雕醉雞翼及脆皮豬手的新派燒味店，有抵食便當的手撕雞專門店，還有台灣過江茶飲店等。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

今次推介的食街位於剛翻新的顯徑商場及街市，由港鐵顯徑站A出囗一出，斜對面過馬路便是，快則1分鐘都行到。街市翻新後，食街有逾十間熟食店進駐，由早上7時營業至晚上10時，早餐或宵夜時間都可以搵食。

近月才翻新的顯徑街市，營業至晚上8時。而食街區域則會營業至晚上10時。（領展圖片）

【1】燒洒一族——沖繩黑糖焗叉燒、花雕醉薰蹄

地址：顯徑街市M30號舖

店面掛上叉燒、燒雞等，看似燒蠟店，卻被網民讚賞是「中西燒烤界的Fusion菜」、「平民價高質燒味」。主打脆皮燒豬手，脆皮肉嫩兼入味，保留到豐富的骨膠原。另外融會日式製法的沖繩黑糖焗叉燒、藥膳沙薑系列及花雕酒醉系列食品亦非常受歡迎。😋😋😋花雕系列$12起便吃到，按圖看「燒洒一族」食品及售價😋😋😋

+ 3 + 2

【2】添寶手撕雞——創新黑松露手撕雞

地址：顯徑街市M33號舖

大圍有間出名手撕雞的街坊老店「華輝小食」，而顯徑街市翻新後亦了這間主打手撕雞的新店「添寶」。以皮下脂肪較少溫氏雞製作，油膩感低一些，除了原味和麻辣，或創作了一些少見的口味，如黑松露味、Wasabi味、芝士味、咖哩味等等。😋😋😋便當最平$35起，按圖看「添寶手撕雞」食品及售價😋😋😋

更多食街小吃推介

以新開食店來說，以上2間較有人氣，而食街之中還有很多特色好吃又好飲的可以推介，如台灣茶飲店手作功夫茶、主打泰式小食的青辣椒，還有陸記、米線工房、老馮餅家、榮發燒味茶餐廳、囍點、盆滿缽滿及清心齋。👇👇👇按圖看第【3】至【11】間掃街小食👇👇👇