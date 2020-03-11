鬧市賞花｜長沙灣元州邨杜鵑花隧道　4間食店推介　平歎高質漢堡

大家趕得及觀賞本港的黃花風鈴木和紅花風鈴木嗎？趕不及不要緊！因為3月下旬就會有超美的杜鵑花在長沙灣元州邨盛放，十分適合打卡。《香港01》飲食記者亦為大家搜羅附近4間人氣的西式美食，賞完花再去用美食打卡！

元州邨的杜鵑花隧道長30米，杜鵑依附在藤蔓隧道上盛放，感覺就像走進了秘密花園。隧道的杜鵑其實是本港常見的簕杜鵑，但可以被大片簕杜鵑包圍又是另一種美。想去賞花並不困難，等記者教你點去 👇👇

+ 2

【1】Fast Taste：一次過滿足肉食和素食人士的漢堡包店

誰說漢堡包來來去去只有幾款？位於長沙灣的Fast Taste就有多款漢堡包，能夠滿足肉食和素食人士的需要。想吃一般意粉或意大利飯的，也可以選擇普通餐牌，但Fast Taste的漢堡包絕對最出色。想知網民最推介哪款漢堡包？肉食和素食漢堡有什麼選擇？ 👇👇

【1】Fast Taste 地址：長沙灣元州街482-492號金碧閣地下4號舖 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 電話：91233262

【2】Fifty Fifty：平民西餐必食是日甜品

Fifty Fifty的裝橫文青得來又不失西餐廳的風格，重點是食物有質素而且不貴。餐廳亦努力推動環保，例如不提供飲管，及採用電子餐牌，只要掃一掃店方提供的QR code，就可以看到各個餐牌。餐廳的Lunch Set都會配餐湯、飲品及一件蛋糕，CP值超高！Fifty Fifty長期爆滿，所以想食最好預先訂座，點擊睇訂座方法及美食分享 👇👇

+ 4 + 3 + 2

【2】Fifty Fifty 地址：長沙灣東沙島街青山道181號地下C舖 營業時間：星期一至日 11:00-23:00 電話：36124901

【3】TEA HUB：茶主題的西式糕品店

本港有很多不同主題的Cafe，但以茶作主題的文青Cafe就十分少了。TEA HUB裝橫有種無印良品的簡潔感，主打以茶入饌的菜式，由主食、小食以至飲品，都離不開各種茶。不過講到最出色又適合打卡的，就是各種口味的戚風蛋糕。點擊即睇「IGable」的特色美食 👇👇

+ 5 + 4 + 3

【3】TEA HUB 地址：深水埗順寧道439號順寧居地下2號舖 營業時間：星期二至四 12:00-20:00；星期五 12:00-21:00；週末及公眾假期 11:00-20:00 電話：23377278

【4】Oui Oui Bistro：高質法式小店

法國菜不一定貴！長沙灣的Oui Oui Bistro就讓大家可以平民價錢食到高質法國菜。餐廳由法國藍帶大廚主理，每款食物都十分精緻美味。不少人都會叫餐廳的Egg Benedict，但這餐廳的Egg Benedict和一般的不同，想知有什麼不同？點擊睇介紹 👇👇

+ 5 + 4 + 3