愛吃海膽壽司是扮有品味中產？　網民熱數10款壽司推測你社會地位

日本，港人有多愛吃壽司，相信不用多說，最愛的一定是三文魚壽司及吞拿魚壽司。有連登網民以「睇你鍾意食咩壽司就知你係咩人 超準！」為題發文，討論喜歡吃哪種壽司，就知道你是的性格及社會地位！《香港01》飲食記者整理網民討論的10款壽司，原來他們認為喜歡玉子壽司的人通常是小朋友！

吞拿魚、三文魚壽司都是港人愛吃的壽司，網民評價時就覺得這些人通常沒甚麼品味，只懂得人云亦云，不懂得真正品嚐壽司！🍣🍣🍣按圖即睇網民如何用10款壽司評價不同人，喜歡吃最後一款的通常是中產階層？👇👇👇

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不少人吃壽司都會用直接用手拿壽司，新冠肺炎疫情嚴峻的情況下，消毒洗手液、搓手液及濕紙巾都是隨身必備物品。記者整理11款消委會認證的洗手液，加上酒精搓手液及濕紙巾，原來只有一款酒精搓手液及濕紙巾有效殺菌！👇👇👇按圖即睇11款消委會認證消毒洗手液，威露士泡沫殺菌潔手液殺菌力最突出👇👇👇

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