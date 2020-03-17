任食放題優惠7間100元以內推介　$38歎雞翼／Nene炸雞／酸菜魚

放題不只日式壽司之類，還有其他抵食之選。《香港01》飲食頻道記者推介以下7間餐廳任食優惠，100元以內便吃到韓式炸雞、燒肉放題、任食雞煲、酸菜魚等等。（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】$38任食4色雞翼

位於尖沙咀的西餐廳Y Show Tasty由歐陽耀冲及朋友開設，主打自家製意粉，網民推介有龍蝦蟹肉天使麵、卡邦尼意粉等。近日推出限時優惠，逢周末及周日下午12時至5時到店，只需38元便可任食4款口味的雞翼。優惠暫定只做3月，記者以顧客身分查詢時已近乎滿座，想吃記得預約！👇👇👇任食雞翼有哪4款味可選？按圖看「Y Show Tasty」優惠詳情👇👇👇

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Y Show Tasty地址：尖沙咀厚福街8號H8 12樓電話：2321 2520

【2】$78泰式小食放題

上年開業的新泰國餐廳泰傳奇，由泰國籍廚師主理，以正宗泰國風味作招徠。於2月推出新放題優惠，只需78元便可任食多款泰式小食，如炸蝦餅、香茅雞翼、燒豬頸肉等。惠顧還會送泰國勝獅Singha啤酒。👇👇👇於指定時間惠顧才有優惠！按圖看「泰傳奇」更多小食推介👇👇👇

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泰傳奇地址：九龍灣國際展貿中心2樓Very Food 21及23號舖電話：2866 7268

其他$100以下任食推介

除以上2間以外，下列還有5間抵食選擇，包括Nene任食炸雞、Lab10燒肉放題、渝痴漁醉任食雞煲或烤魚、FunFun串串鍋打邊爐及Cafe Wellcome午市自助餐。

😋😋😋按圖看第【3】至【7】間抵食放題推介😋😋😋

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💡💡💡同場加映：飯前除口罩正確方法7個Steps💡💡💡

堂食前，必定會經歷除口罩的步驟，但如果做錯步驟就等於食菌落肚，所以一定要謹記不能做錯！👇👇

想睇完整7個出口罩步驟，可以點擊睇全文 👉👉新冠肺炎｜飯前除口罩正確方法7個Steps 做錯這步驟等如食菌落肚