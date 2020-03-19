外賣有螺絲！網民諷南記粉麵賣「螺絲粉」　南記承諾加金屬探測器

近日有網民投訴南記粉麵「春卷魚蛋米線」有「螺絲」，感到震驚並揚言不再光顧。南記回覆《香港01》飲食頻道記者稱，會調查事件，又表示會採用食材金屬探測器。

網民投訴南記粉麵「春卷魚蛋米線」有「螺絲」。（Facebook截圖）

有網民在Facebook群組「真．荃灣友」中分享圖片，指在3月17日晚上7時左右，於荃灣千色匯南記粉麵分店，購買了27元的春卷魚蛋米線，外賣自取回家享用，然後食到最後竟發現原來藏有一粒螺絲！👇👇👇按圖了解事主講述事發經過👇👇👇

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南記粉麵回應正調查事件

事主的投訴內容引來網民熱烈討論，更有人戲稱南記賣「螺絲粉」，以及「湯好有鐵質」。南記粉麵回覆《香港01》指，相片中的螺絲較細小，未能立即查到出處，但正就事件向荃灣分店跟進，並已聯絡機電師傅到店調查廚房機件，了解螺絲出處的可能性。對於事主的投訴，店方已透過facebook私訊回覆，願免費再提供當日惠顧之產品以作補償。

就食物安全方面，南記補充一向有制定出品指引，並有營運經理定期巡視分店運作，確保食物符合標準。而今次事件發生之後，亦已落實採用食材金屬探測器，希望挽回食客的信心。

南記粉麵落實採用食材金屬探測器，以保食物安全衞生。（南記粉麵FB圖片）

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