零食優惠3月｜鴻福堂免費派「清肺解毒飲」　7仔早餐OK魚蛋有特價

政府又再實施home office，無論可以居家工作或仍要留守在公司，買定一些零食、輕食、飲品等儲糧，也可一解工作的苦悶。

《香港01》飲食頻道記者最近就精選了4間商店的9個小食及零食優惠，包括OK便利店咖哩魚蛋10元10粒，任選三文治、飯團等連飲品都只是12元起，還有7-eleven、馬莎、鴻福堂都有著數優惠。（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

上班前早餐選擇多籮籮，7-Eleven及Circle-K便利店都分別推出抵食早餐優惠（$12至$24），詳情按下列圖片了解更多。（7-Eleven圖片）

是次精選的優惠有4間，包括馬莎百貨（Marks and Spencer）指定零食半價、便利店7-Eleven早餐優惠及Circle-K咖哩魚蛋10元10粒，鴻福堂指定飲品更有買一送一👇👇👇按圖看鴻福堂派發「清肺解毒飲」地點及時間，以及OK、7仔和馬莎的優惠詳情👇👇👇

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💡💡💡同場加映：1元美食優惠💡💡💡

1元可以買到甚麼？有時1粒魚蛋也買不到！不過這裡有激抵推介，1元就吃到原價二百多元的德國脆皮豬手？。👇👇👇按圖看部分推介👇👇👇

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連台灣人氣甜品店鮮芋仙也有1元優惠！想知全部5間推介，請按【飲食優惠｜1蚊食BB豬 1蚊鹹豬手 還有1蚊甜品 5間1元著數食店】觀看全文🖱️🖱️🖱️