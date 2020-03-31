新冠肺炎｜美都餐室、蓮香樓停業　全港35間食店停業/停晚市名單

新冠肺炎疫情持續爆發，不少餐廳因疫情關係生意大幅減少，加上政府早前對食肆實施防疫措施，包括食肆每張枱不能多於4人、枱與枱之間須有1.5米距離等，令飲食業的狀況更加雪上加霜。近日不少食肆陸續宣布暫停晚市、暫停營業等，《香港01》飲食記總結全港35間停業、暫停晚市食店名單，包括美都餐室、蓮香樓、九記牛腩等！

由於新冠肺炎疫情非常嚴峻，港人減少外出以免染病，不少食肆生意因此大受影響，當中不少老字號食肆、連鎖食肆都宣布暫停營業一至兩個星期不等。👇👇👇原來不止澳牛停業，還有不少老字號名店都停業，按下圖即睇35間餐廳的停業日子及時間👇👇👇

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🥰🥰🥰 同場加映：Viennetta千層雪糕回歸 31款讓人懷念童年必食零食 7款已經停產 🥰🥰🥰

童年回憶的Viennetta千層雪糕近日終於回歸喇！除了千層雪糕，身為90後的記者整理出30款童年必定食過的零食及雪條、雪糕，包括記者最愛的青檸味四方果啫喱！ 😋😋😋你知道甚麼是雀巢奇趣杯嗎？按下圖即睇31款懷舊零食😋😋😋

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