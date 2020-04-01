Gordon Ramsay旗下餐廳結業　全港19間結業餐廳　5月前最後召集

新冠肺炎全球爆發，港人紛紛留在家中，出外吃飯的人數大減，嚴重打擊飲食業，不少食肆暫停晚市或停業，有些食肆更面臨結業，包括地獄廚神Gordon Ramsay旗下3間餐廳於今日（1日）結業、殖民地西餐廳Jimmy's Kitchen預告將結業。《香港01》飲食記者整理全港16間即將結業、已結業食肆，包括早前已經結業的雄記粉麵！

荃灣主打魚肉春卷的雄記粉麵已於30日結業。（ig@ hm_hauma）

不少食肆因疫情、租約的關係紛紛結業，連有92年歷史的西餐廳Jimmy's Kitchen都宣布結業，令人感到惋惜！不過當中有些食肆仍未正式結業，大家不妨趁結業前去品嚐一下 👇👇👇還有8間餐廳5月結業前可以去品嚐一下，按下圖即睇16間食肆將結業、已結業名單👇👇👇

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😢😢😢 同場加映：新冠肺炎｜美都餐室、蓮香樓停業 全港35間食店停業/停晚市名單 😢😢😢

新冠肺炎疫情期間，不少食肆都選擇暫停晚市，甚至停業，希望減低客人染病的機會！當中不少老字號都選擇停業，包括油麻地廟街的美都餐室、中環的陸羽茶室、九記牛腩等。👇👇👇想知道全港各區哪些食肆停業？點擊下圖即睇👇👇👇

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