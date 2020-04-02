香港好去處｜沙田大美督單車路線6間美食推介　必食高質手工意粉

沙田踩單車到大美督，是香港最熱門的單車路線之一，因為輕鬆易踩，而且沿途風景優美，就連旅發局都推薦為老少咸宜的單車一日遊好去處。《香港01》飲食記者搜羅起點終點6間餐廳，適合一個人、與另一半、或者是一大班朋友踩單車前後去搵食。

新冠肺炎疫情雖然令大家短時間內不宜外出，但不妨先記下這次的搵食路線，等疫情過後立即去親親大自然再歎盡美食。

根據旅發局推薦的「沙田至大美督」路線，起點位於城門河，終點在大美督。由於全段路線長約22公里，踩完全程約兩個半小時，沿途經過修改科學園、白石角海濱長廊、大埔海濱公園等。

+ 4 + 3 + 2

記者建議大家正午前後在沙田公園旁的城門河出發，因此事前可以在沙田一帶搵食。踩完單車可以直接在大美督還車，單車店旁邊亦有大量餐廳值得大家去發掘。

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+ 8 + 7 + 6

【1】Mimila 地址：沙田沙田正街18號新城市廣場1期7樓704號舖 營業時間：星期一至日 11:30-22:00 電話：24789398

【2】火柴盒 地址：大埔大美督大美督村47F號地舖 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 電話：57121992

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【3】Pici 地址：沙田沙田正街18號新城市廣場第一期2樓251號舖 營業時間：星期一至四 11:30-22:30；星期五 11:30-23:00；星期六 11:00-23:00；星期日 11:00-22:30 電話：27766222

【4】Orchid Tree Restaurant 地址：大埔汀角路龍尾村64B號地下 營業時間：星期一至日 11:30-22:00 電話：28241812 / 91480446

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+ 10 + 9 + 8

【5】盛記麵家 地址：沙田瀝源熟食中心5號舖 營業時間：星期一至日 06:00-16:00 / 18:00-23:00 電話：26926611

【6】忠誠茶座泰國菜 地址：大埔汀角路大尾篤村69B-72號地下 營業時間：星期一至日 12:00-15:00 / 18:00-22:30 電話：26645218

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其實踩單車去大美督，另一個熱門起點就是大圍。記者之前撰寫城門水塘新手行山路線時，亦有介紹大圍的美食。大家不妨筆記一下，出發前先醫肚。去行山的話，記者建議大家一於趁人少去行山打卡就最舒服，所以最好早上10時左右食完輕便早餐再出發。👇👇👇 點擊睇食店招牌推介及價錢 👇👇👇

+ 11 + 10 + 9

【1】E for Egg地址：大圍積運街2-8號海福商場地下2號舖 路線：港鐵大圍站D出口，上天橋過對面馬路，金城小廚旁。 營業時間：星期三至一 09:00-21:00 電話：53470262

【2】華輝小食 地址：大圍積福街積壽里4D號地舖 路線：由大圍站A出口出，過馬路後沿村南道往右直行，然後從左邊小路入積壽里。 營業時間：星期一至日 10:00-03:00 電話：/

【3】Dear Coffee & Bakery 地址：大圍積運街2-8號海福花園地下22號舖 路線：港鐵大圍站D出口，上天橋過對面馬路，步行約3分鐘，順豐速遞旁。 營業時間：星期二至日 10:00-20:00 電話：26820093

既然發掘完美食，一於睇埋下城門水塘路線起點終點有什麼好食啦 👉👉香港好去處｜城門水塘新手行山路線 起點大圍$35食爆餡多士