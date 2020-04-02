新冠肺炎｜港島4間鬧市露天餐廳　必試金鐘新開意式餐廳手工薄餅

新冠肺炎疫情持續爆發，港人紛紛留在家中避疫，以免加重醫護人員負擔！不過等到疫情過後，你不妨到露天餐廳呼吸一下新鮮空氣！《香港01》飲食記者整理港島區4間人氣露天餐廳，其中兩間餐廳位於灣仔，一間位於中環SOHO區，最後一間是金鐘太古廣場新開的意大利餐廳！

【1】金鐘新開意大利餐廳@Emmer Pizzeria & Café

位於太古廣場平台的Emmer Pizzeria & Café是新開業的意大利餐廳，設有露天餐廳，環境開揚，空氣夠流通。餐廳主打即叫即製的意大利手工薄餅，招牌菜有瑪格麗特薄餅、四色芝士四重奏，以及格魯吉亞特色薄餅Khachapuri，薄餅價格由$98至$168不等，以意大利餐廳的價格來說，性價比高！😋😋😋原來最人氣薄餅是指定時段先有得食！按圖即睇人氣薄餅、價格👇👇👇

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Emmer Pizzeria & Café 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場4樓407號舖 電話：2780 1110 營業時間：星期一至五 07:30 - 21:30 星期六至日 10:00 - 21:30 公眾假期 10:00 - 21:30

【2】文青cafe主打自選麵包、配料@Apt. Coffee

位於灣仔的文青咖啡店，設有室內及戶外座位，室外座位附近放置綠色植物，感覺舒適。你可以根據自己喜歡的口味，選擇各款麵包、醬料及配料，連咖啡、沙律都可以度身訂造，非常貼心。炒蛋、雞胸肉、番茄配芝士都是人氣配料，雞胸肉及炒蛋夠嫩滑，炒蛋充滿蛋香，配上酸種麵包，非常夾！🍞🍞🍞按下圖即睇Apt. Coffee的人氣配料推介、價錢👇👇👇

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Apt. Coffee 地址：灣仔月街2-12號地下A&B號舖 電話：3619 4393 營業時間：星期一至日 08:00 - 18:30

【3】加州風燒烤餐廳4月推出優惠套餐@Big Sur位於中環蘇豪區的Big Sur，門口以藍色、紅色做基調，屬於美式加州風格！餐廳戶外座位鄰近街道，可以欣賞鬧市繁忙街景，食客更可以攜帶寵物前往，與寵物一起享受週末！另外窗邊單人座位也是熱門座位。餐廳主打燒烤、煙熏菜式及各款調酒，其中墨西哥夾餅是人氣美食。🌮🌮🌮Big Sur於４月將推出任食優惠，按圖即睇Big Sur優惠詳情、環境、美食推介👇👇👇

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Big Sur 地址：中環SOHO區士丹頓街22號地下 電話： (852) 2529 3001 營業時間：星期一至五 10:00 - 00:00星期六至日 09:00 - 00:00

【4】熱帶風情新派泰式餐廳@Ruam

位於灣仔莊士敦道的新派泰式餐廳Ruam，提供露天及室內座位，裝潢以熱帶雨林風格為主，利用綠色植物作為裝飾，感覺舒服又悠閒。Ruam主打泰國及特色調酒，不少網民推介招牌雞尾酒，其中一款以冧酒作基調的Lima Coco非常受歡迎，椰香味突出，夠晒特別！🥘🥘🥘按下圖即睇Ruam的環境、價錢，午餐套餐詳情👇👇👇

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Ruam 地址：灣仔莊士敦道60號J Senses一樓9號舖（入口位於船街） 電話：（+852）3160 8535

😋😋😋 同場加映：野餐好去處｜九龍10大交通方便野餐地點 佐敦谷與南昌公園必去 😋😋😋

新冠肺炎疫情仍然持續爆發，留在家中最安全，不過疫情過後，不妨出外野餐，呼吸新鮮空氣、享受陽光。九龍區有不少熱門野餐地點，位置方便的樂富更有兩個隱世的野餐勝地！👇👇👇除了佐敦谷以外，還有很多交通方便的野餐地點，按圖即睇九龍區10大野餐勝地、交通方法👇👇👇

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