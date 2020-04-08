逆市價｜7個$25以下抵食飯肚推介　$18豬扒飯　$23熱狗腸包併薯條

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，經濟環境差，即使保得住「飯碗」，隨時被逼減薪或放無薪假，想平平地食到正餐都要「諗過度過」。在這個時勢，要用25元解決一餐都不容易，但有小店推出逆市價，亦有連鎖食店推出平價飯食。《香港01》飲食記者為大家整理7個抵食推介，全部$25以下足以醫肚。

😋😋 4個連鎖食店抵食之選 😋😋

+ 6 + 5 + 4

😋😋 3個小店抵食之選 😋😋

+ 5 + 4 + 3

【5】八道餐廳 地址：慈雲山毓華街80A號嘉華大厦地舖 營業時間：28081996 電話：星期一至日 07:00-22:30

【6】中記小廚 地址：灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大樓2樓 電話：25072188 營業時間：星期一至日 07:00-01:00

【7】朗益燒味工房 地址：深水埗基隆街365號 電話：24749188

🍜🍜🍜 同場加映：印尼撈麵識食一定打孖食！印尼撈10件共鳴事 撈醬唔勻最崩潰 🍜🍜🍜

即使在艱難的環境之中，平平地都食得飽同樣重要，其中陪伴不少人成長的印尼撈麵都佔了很重要的地位，不如看看當中會否有一些共鳴事 👇👇

+ 2

聽說7仔姐姐整的撈麵最好食，你又有沒有這樣的迷思？立即點擊睇全文 👉👉印尼撈麵識食一定打孖食！印尼撈10件共鳴事 撈醬唔勻最崩潰