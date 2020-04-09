肺炎飲食｜元朗5間露天餐廳　必試屏山隱世德國菜　狗狗好去處

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續爆發，港人都減少出外吃飯，避免染病。不過若果不想自己煮飯，可以選擇露天餐廳或有戶外座位的餐廳，空氣較為流通。《香港01》飲食記者整理元朗區5間高質露天餐廳，其中兩間隱世餐廳都有較大戶外座位，有一間更是寵物友善餐廳！

【1】鬧市中人氣西餐廳@Chef's Stage Kitchen

位於元朗市中心的人氣西餐廳Chef's Stage Kitchen，裝潢以工業風為主，室內有大玻璃窗、綠色植物等，環境舒適。餐廳外圍設有數個戶外座位，適合攜帶寵物人士用餐，同時設有吧枱座位，方便獨食！餐廳頗有人氣，招牌菜有全日早餐、Tiramisu甜品、特色鴛鴦等！👇👇👇想知道記者的私心推介？按下圖即睇餐廳美食、價錢、記者食評👇👇👇

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Chef's Stage Kitchen 地址：元朗西菁街23號富達廣場52-56號地舖 電話：27999880 營業時間：星期一至五 12:00 - 23:00 星期六至日 11:00 - 16:30 17:45 - 23:00

【2】屏山隱世德國菜餐廳@唐Tong's road house seafood + grill

位於屏山唐人新村的德國菜餐廳，遠離市區，室外座位非常多，亦設有兒童玩樂的空間，適合一家大小前往的親子餐廳。餐廳夜晚時段不時有live band表演，加上餐廳內有小燈泡裝飾，富有格調。餐廳招牌菜是薄餅、青口煲、生蠔拼盤、火焰雪山蛋糕等，不少食客都選擇在此慶生、聚會。👇👇👇想即興去食飯坐室外座位得唔得？按下圖即睇餐廳環境、美食👇👇👇

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唐Tong's road house seafood + grill 地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖 電話：35210144 營業時間：星期一至四 12:00 - 00:00 星期五 12:00 - 01:00 星期六 11:00 - 01:00 星期日及公眾假期 11:00 - 00:00 公眾假期前夕 12:00 - 01:00

【3】錦田隱世寵物友善餐廳@HOLA

錦田天空之城位置偏遠，但有不少高質餐廳，今次推介的HOLA主打英國菜，設有戶外座位，更設有一個小型鞦韆架可以打卡。不論戶外、室內位置都歡迎寵物內進，最適合周末代同寵物一起用餐。餐廳主打全日早餐、班尼迪蛋、HOLA厚多士等，價錢由$68至$88左右，性價比高。👇👇👇按下圖即睇餐廳環境、美食、價錢👇👇👇

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HOLA 地址：元朗錦田天空之城16座地舖 電話：53322667 營業時間：星期一至五 09:00 - 21:00 星期六至日及公眾假期 08:00 - 21:00

【4】市中心高質cafe主打酸種麵包@OneThird

雞地有不少低調的咖啡店，鳳攸南街的OneThird就是其中一間。OneThird是一間文青風格cafe，主打烤酸種麵包及精品咖啡。烤酸種麵包偏硬身、味道香濃，油封車厘茄配水牛芝士，車厘茄新鮮，芝士濃郁香滑，兩者配上酸種麵包，口感意外相配。記者最愛週末獨自去喝一杯matcha latte！👇👇👇想知道抹茶latte有幾正？按下圖即睇記者誠實食評👇👇👇

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OneThird 地址：元朗鳳攸南街9號好順利大廈2座地下63號舖 電話：95467921 營業時間：星期一至日 09:00 - 20:30

【5】主打多國fusion菜cafe@Darci by Aldou

同樣位置雞地、鄰近OneThird的Darci by Aldou是一間主打多國菜的cafe，門外設有數個戶外座位。午餐的價錢由$68至$128起，當中有不少海鮮菜式頗受歡迎，例如咸蛋黃蟹肉意大利飯是人氣之選。記者試過餐廳的全日早餐及牛油果厚多士，班尼迪蛋非常有驚喜！👇👇👇想知記者還有甚麼美食推介、用餐小貼士？按下圖即睇餐廳推介美食、價錢👇👇👇

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😋😋😋 同場加映：新冠肺炎｜港島4間鬧市露天餐廳 必試金鐘新開意式餐廳手工薄餅 😋😋😋

除了元朗區，記者精選港島區4間露天餐廳，新開不久的金鐘太古廣場意大利餐廳專賣薄餅，露天座位歎薄餅配紅白酒，非常chill。另外灣仔、中環有文青cafe、美式餐廳及泰式餐廳，等肺炎疫情過後，不妨去露天餐廳。👇👇👇其中一間推出任食優惠，按下圖即睇港島4間露天餐廳👇👇👇

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