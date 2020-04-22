自助餐優惠｜3間酒店半價buffet　W酒店、灣仔Novotel5折任食生蠔

酒店餐廳的自助餐、任點任食放題食品選擇多又夠高質，近日有3間酒店更推出半價優惠，包括港鐵九龍站的W酒店、灣仔的香港諾富特世紀酒店及荃灣的如心海景酒店暨會議中心。

只要把握限時快閃訂座優惠，即可以低至$240瘋狂歎龍蝦、鴨肝、生蠔、牛扒等美食。預訂定自助餐，待疫情過後享用也可以！（下列優惠詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】W酒店Kitchen：最平$238.8歎鴨肝、佛跳牆

酒店由4月21日至27日推出限時快閃優惠，只需登上官方facebook推廣的網上商店連結，即可購買特價餐飲券或水療等服務券。其中Kitchen的自助餐最抵吃，無論星期一至日的自助午餐及晚餐也有5折，歎盡鴨肝、龍蝦、焗蠔、佛跳牆等。👇👇👇想知自助餐券可以用到何時？按圖看自助餐詳情👇👇👇

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Kitchen 地址：尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓（港鐵九龍站） 電話：37172299

【2】香港諾富特世紀酒店Le Cafe：$316.8起任食法國生蠔

Le Café因社會疫情問題而暫停營業一段時間，終於定於4月29日起重新供應「SHAKE SHAKE 海鮮自助晚餐」。由即日起預訂4月29日至5月31日的自助餐，有機會享有低至5折優惠，歎盡即開生蠔、松葉蟹腳、Shake-shake鮑魚、龍蝦等。👇👇👇按圖看5折優惠指定訂座方法，及自助餐各時段價目👇👇👇

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869（WhatsApp：6106 8083）

【3】如心海景酒店暨會議中心Café Circles：$214.8歎羊脾、海南雞

Café Circles每天都有「海陸空任點任食」午餐供應，而晚餐則只限星期四至日。可任食燒羊脾、海南雞、燒豬仔脾、Häagen-Dazs雪糕等，另送冰鎮海鮮及刺身合盛，再可選2款牛扒吃，肉類選擇豐富。👇👇👇想有半價襯快！按圖看任食詳情及優惠方法👇👇👇

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心9樓 電話：2280 2868

😋同場加映：其他半價美食😋

除了自助餐，還有更多餐廳做推廣，通通半價或買一送一！👇👇👇按圖看部分推介👇👇👇

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