荃灣Donki美食廣場6間餐廳全開　BeefMania、麵屋哲新張限定優惠

「DON DON DONKI」驚安之殿堂荃灣分店自上年年尾開幕後，Food Court範圍遲未準備好，只有零星食店率先營業。等到近日終於6間餐廳開齊了！全新「麵屋哲」及「Beef Mania」更推出新張限定優惠。《香港01》飲食頻道記者今次就為大家推介各間店的必吃美食。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】日本直送湯頭沾麵@麵屋哲

日本過江龍麵屋哲曾在銅鑼灣開過分店（舊名：沾麵店Tetsu），2017年結業後今次再度回歸香港，依舊由日本師傅掌舵，所有湯頭和製麵麵粉均由日本直送，食客就可重溫那陣日本原味道。🍜🍜🍜按下圖即睇新張有甚麼優惠？👇👇👇

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【2】和牛專門店@Beef Mania

Beef Mania食品主要以和牛和高質豚肉入饌，主推丼飯和烏冬，亦有飯糰等小食。招牌丼飯共6款，最平$58起，另外由即日起至5月4日，還有新張限定款式丼。🐮🐮🐮按下圖即睇新張限定丼是甚麼？👇👇👇

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【3】濃郁鹽味湯拉麵@山頭火Satouka

主打拉麵的山頭火，最大賣點就是手工製作的湯汁，湯底味道濃郁，當中鹽味拉麵及豉油拉麵都是招牌美食。落單時顧客可以要求拉麵的軟硬度、不要蔥等配料，甚至可以要求油量的多少，非常貼心！🍜🍜🍜按下圖即睇山頭火美食款式及價錢👇👇👇

【4】日本章魚燒名店@築地銀だこ

築地銀だこ是日本的章魚燒名店，在日本有超級400間分店，主打章魚燒、大阪燒、鯛魚燒、炒麵等。章魚燒大大粒，外皮燒得香脆、裏面有大大粒章魚，加上表面的醬汁及柴魚片，非常有飽足感！🐙🐙🐙按下圖即睇記者試食評語及進餐前小貼士👇👇👇

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【5】抵食意粉專門店@北之坂Kitanozaka

北之坂主打各款芝士焗飯及自家醬汁製作的意粉，餐廳供應8款意粉、6款芝士焗飯，如煙肉溫泉蛋、海鮮意粉、明太子魷魚意粉等，價錢由50至58元。焗飯類就有芝士焗咖哩豬扒飯、芝士焗意大利手工千層麵等，價錢由50至60元。🍝🍝🍝轉套餐歎埋蛋糕要幾錢？按下圖即睇北之坂美食及價錢👇👇👇

【6】香飄全場鐵板美食@Pepper Lunch

Pepper Lunch主打鐵板黑椒牛肉飯、芝士牛肉飯等，最特別是會用加熱至260度的鐵板上菜，保持肉質鮮嫩。記者實試一口黑椒牛肉飯，上菜時熱騰騰冒出煙，牛肉不會過熟，肉質鮮嫩！🥘🥘🥘按下圖即睇美食推介及價錢👇👇👇

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💡同場加映：DONKI日本即食麵Top10💡

記者早前整理日本DONKI（驚安之殿堂）網站的即食麵銷量排行榜，最受歡迎的頭10名有一半都是日清合味道杯麵，其中港人最愛的海鮮味亦有上榜！👇👇👇按下圖睇睇DONKI頭10名的即食麵排名👇👇👇

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