香港好去處｜佛誕五一假期港島九龍新界離島26個食玩推介一文睇清

佛誕、五一勞動節、加上星期六日，四日連假來了！《香港01》飲食記者整理了全港各區26個好去處，根據地區分類，列出露天餐廳、郊遊及單車路線等推介。例如你想找尋港島的海灘和美食推介，直接拉到文末或利用搜尋功能輸入關鍵字就可以！

提提你，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情尚未徹底結束，外出玩樂記緊戴好口罩、洗手！洗手！洗手！

【一】離島（長洲/坪洲/大嶼山/南丫島/大澳/梅窩）

長洲、坪洲、梅窩等離島遠離鬧市，感受愜意氣氛，一直都是香港人假日的熱門玩樂勝地，無論踩單車、掃街或打卡都有很多選擇。

（梁采欣攝）

坪洲：坪洲掃街必食8大名物 祺森冰室蝦多士 華記炸蝦餅｜離島好去處大嶼山：大嶼山3條入門新手單車路線 尋找天空之鏡睇日落南丫島：南丫島4間近洪聖爺灣泳灘靚Cafe 必食豆腐芝士蛋糕大澳：7間掃街美食推介 隱世茶果、炭燒雞蛋仔、蝦醬豬餅梅窩：精選梅窩4間特色小店 必試懷舊冰室三層架High Tea長洲：長洲8大掃街美食 必試允升芒果腸粉、隱世豆花

露營及水上的士郊遊推介：

【1】3個海邊豪華露營Glamping推介 人均$400賞夕陽觀星【2】水上的士｜5大香港隱世美景郊遊好去處 附租艇貼士及建議航程

【二】新界（西貢/將軍澳/沙田/大埔/荃灣/元朗）

沙田、大埔、西貢、荃灣、元朗等地都是美食戰區，有不少露天餐廳，更歡迎寵物入內，另外為大家推介熱門單車路線和郊遊路線的打卡人點和附近美食。

（ig @ heeroyip）

西貢、將軍澳：

【1】狗狗好去處｜西貢4間露天寵物友善餐廳 帶毛孩放電Chill住歎咖啡【2】新手行山路線｜推介西貢小島3大特色餐廳 必試海邊山水公仔麵【3】將軍澳5間海濱露天餐廳 $58歎海景泰國菜 狗狗好去處【4】西貢4間戶外露天海景餐廳 打卡歎靚Brunch狗狗好去處

沙田、大埔： 【1】沙田大埔大美督單車路線6個打卡位 必影吐露港海景｜香港好去處【2】沙田大美督單車路線6間美食推介 必食高質手工意粉【3】城門水塘新手行山路線 起點大圍$35食爆餡多士

荃灣： 【1】荃灣4間露天餐廳 必試爆汁漢堡、片皮鴨｜狗狗好去處【２】城門水塘新手行山路線 起點大圍$35食爆餡多士

元朗： 【1】元朗5間露天餐廳 必試屏山隱世德國菜 狗狗好去處【2】元朗南生圍3間CP值高Cafe $42歎卡邦尼意粉兼打卡

【三】九龍（深水埗/尖沙咀/旺角/慈雲山/九龍城）

旺角、慈雲山等地有很多街坊小店，尖沙咀亦有很多面對維港的露天餐廳。如果想食得安心，深水埗也有幾間獨立座位的餐廳。另外還整理了幾個打卡好去處，即使未能出外旅遊，亦可以在香港欣賞壁畫。

（資料圖片）

深水埗：深水埗3間自閉位餐廳 $75石燒牛、爆汁漢堡Burgerman尖沙咀：尖沙咀7間露天餐廳 Amelia、唞唞歎海景 狗狗好去處旺角：旺角4間露天餐廳推介 戶外位空氣流通 必試$55生蠔慈雲山：蒲崗村道單車公園5間食店推介 慈雲山$25鐵板雞翼尖九龍城：九龍城單車公園10間食店推介 香港拍拖親子狗狗假日好去處壁畫打卡好去處：九龍4個壁畫景點 觀塘千米塗鴉牆 九龍城逼真鯨鯊

【四】港島

上環、西營盤等地有很多靚靚Cafe，歎咖啡之餘又可以影靚相，啱晒同閨密打卡。另外，港島有幾個著名海灘，如淺水灣、石澳等，夏天戲水後就可以到附近醫肚。

（ig @ _hungryvibes）

西營盤：西營盤4間露天打卡Cafe 世界級拉花咖啡師 秘密花園狗狗好去處上環：上環3間打卡cafe 必試個性風小店麻糬班戟、打卡隱世文青cafe中環：中環海濱跑步睇海景 4間餐廳推介 必試厚切鰻魚飯銅鑼灣：銅鑼灣4間自閉位餐廳 一蘭外還有$88石燒牛、一人火鍋灣仔：灣仔星街藍花楹盛放 3間西餐推介 必食Honbo爆汁漢堡西灣河：鰂魚涌公園跑步踩單車 3間西灣河海傍高質食店推介筲箕灣：去石澳泳灘前歎美食 筲箕灣東大街8間小食 必食焦糖燉蛋班戟淺水灣：淺水灣海灘3間人氣美食 必試Limewood即炸churros、惹味泰國菜赤柱：赤柱正灘3大美食推介 必試泗益$30咖央西多士、比利時窩夫

💡同場加映：全港20大野餐地點合集💡

如果想比較靜態，不想郊遊和踩單車，不妨去戶外野餐，呼吸久違的新鮮空氣。記者精選了20大野餐地點，囊括港島、九龍及新界區，全部都交通方便，環境優美，更有無敵大草地和海景。

港島區有不少野餐勝地，記者推介5個港島高質野餐地點，包括太平山的山頂公園、西營盤的中山紀念公園等都是熱門野餐地。👇👇👇其中一個地點較隱世，日落時分最適合打卡！按下圖即睇5個港島野餐地點推介、環境、交通方法👇👇👇

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