直擊Blue Bottle藍瓶咖啡香港首店　6款必試推介　教你點隱藏清單

「藍瓶咖啡Blue Bottle」香港首間分店今日（4 月29日）於中環擺花街開幕，《香港01》飲食記者早上7時許前往直擊，成為首批顧客之一，以下將為你介紹Blue Bottle香港店的7款必試咖啡和食品，還有全部精品物品售價，以及前往朝聖前要知道的3大貼士。

你發現到那個招牌藍瓶標誌嗎？（梁采欣攝）

源自美國的人氣精品咖啡店「藍瓶咖啡Blue Coffee」，於世界各地開設了分店，亞洲地區有東京、首爾、台北等，每逢開業必定掀起朝聖熱潮，店舖出現長長人龍。雖然早前宣布首間香港分店將於2月上旬開幕，但因為受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，延遲了開業日期。

頭位粉絲預早一小時到場等開門

中環Blue Bottle早上8時開始營業，《香港01》飲食記者7時許到場，不過有數位fans比記者更早到場，其中排頭位的鄭先生就表示7時已到達，因為曾經去過東京、摩洛哥、首爾藍瓶咖啡，以「集郵」心態前來光顧。

香港店面的藍瓶標誌不太突出，不知手持相機的頭位粉絲鄭先生是否滿意呢？（梁采欣攝）

香港店外觀並不突出

有「咖啡界Apple」之稱Blue Bottle，店面設計與蘋果店同受稱許，簡約又富時代感，而世界各地分店的店面，必然有一個醒目的藍瓶標誌。然而，可能礙於店舖所在的大樓限制，香港店設計無甚那特色，那個藍瓶標誌也並不起眼，粉絲可能會有點失望。至於店內則是水泥工業風格，店內設計與佈局請看下圖 👇👇👇

價格比連鎖店貴 沒有套餐

Blue Bottle有「咖啡界Apple」之稱，咖啡售價亦如蘋果手機般，比其他品牌貴。《香港01》飲食記者比較過同一條街的Pacific Coffee，同樣是是細杯Latte，Blue Bottle貴14元，不過味道比連鎖店出色，因此記者認為可以接受。Blue Bottle的飲品種類與一般咖啡店大相同小異，食品方面有輕食如 Waffle、曲奇等，記者向店員求證過，飲品和食品只有單點，沒有套餐。

6款必試咖啡及小食

記者綜合店內餐飲性價比，以及店員專業意見後，總結出以下6款必試咖啡及食品👇👇👇

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咖啡杯／沖泡工具／精品 有款香港限定

除了品嚐咖啡，相信你好關心店內有甚麼精品可以選購，售價又是否合理呢？以下是《香港01》飲食記者於開幕首日現場所見的精品，有款帆布袋是香港限定！👇👇👇

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去中環朝聖前必知3大貼士+隱藏餐單

相信你已經急不及待要去中環品嚐藍瓶咖啡及打卡，記者總結了現場所見3個貼士，更重要的是，原來有隱藏餐單！！😍

Blue Bottle Coffee 地址：中環擺花街38-42號G樓及1樓 營業時間：08:00 - 17:00

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