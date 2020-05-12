飲食優惠｜KFC/東海堂/Pacific Coffee　6大買1送1夏日消暑著數

炎夏已至，卅度高溫在街上或者需要冰凍飲品和食品消消暑。《香港01》飲食記者今次推介的抵買飲食優惠就十分適合解暑，有雪糕、奶昔凍飲、沙冰等，通通買1送1！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）