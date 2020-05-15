雪糕優惠｜HäagenDazs$10券、Dreyers特價　4款雪糕雪條新品推介

踏入夏季，雪糕等冰凍甜品陸續推出新口味，而且更有不少抵買優惠！即看下文知本月4個系列新品推介以及特價資訊。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

Häagen-Dazs雪糕杯動輒30多元一杯，但是憑以下電子優惠券，即可於優惠期內無限使用，每杯即減$10！以此優惠嘗試Häagen-Dazs新品相當抵吃，另外還有Dreyer's特價等3個優惠消息。👇🍦👇 想知Häagen-Dazs優惠券在哪間店可用？按圖看詳情及其他雪糕優惠👇🍦👇

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實試推介：5月雪糕雪條新品

近月Häagen-Dazs除推出雪糕杯，還有新口味雪糕三文治，而Dreyer’s亦推出了全新紅寶石朱古力雪條，粉紅色的朱古力脆皮外表吸引！還有來自北歐的著名品牌Ekselence開心果雪糕批等。👇🍦👇想知新雪糕的實際味道是如何？按圖看記者實試食評👇🍦👇

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💡同場加映：減肥運動好推介💡

糭子熱量高，吃得多也要多運動，消耗多點卡路里。推介大嶼山3條踩單車的入門路線，沿途風景靚兼多打卡位！👇👇👇按圖看東涌路線的打卡位靚相👇👇👇

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