港產洪瑞珍爆食物中毒　台灣店劃清界線　盤點6間鬧雙胞餐廳食品

近日7人進食從荃灣南南豐中心「洪家手作洪瑞珍三明治」購買的三文治後懷疑食物中毒，其製造工場更涉無牌經營被控。涉事店舖於其Facebook專頁聲稱「由洪瑞珍二代傳人洪毓姗所設立洪瑞珍傳世有限公司所授權為香港地區總代理」，但台灣「洪瑞珍三明治-創始店」今天則在Facebook發聲明回應中毒事件，表示在台灣及香港地區以「洪家手作洪瑞珍三明治」或「洪家手作洪瑞珍二代店」為名開設店舖均是仿冒，與他們並無任何關係，並已於今年初在台灣及香港提出訴訟。

（Instagram@homesimplefood & tokomoo）

品牌鬧雙胞並非新鮮事，以「洪瑞珍」為例，早年已傳出因事業傳男不傳女而引發分家風波。香港鬧雙胞代表亦有大家熟悉的米線品牌「譚仔」和「三哥」。想知還有甚麼食店鬧雙胞？分家風波起因又是甚麼？立即點擊圖片👇👇👇

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🔻🔻🔻同場加映：當5個食物品牌遇上曼德拉效應🔻🔻🔻

多年來有不同事物被形容為中了「曼德拉效應」，當中有不少更是日常生活中常見，例如對食物品牌標誌的記憶，《香港01》飲食記者整理了當中5個，點擊圖片挑戰找出正確答案吧👇👇👇

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