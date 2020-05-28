11間人氣食店名過其實？元朗人唔食B仔涼粉　九記牛腩被插態度差

香港地雖然地方細細，不過區區都有美食同各區「名物」！一講起元朗，你有無想起B仔涼粉？我知你一定有！不過身為元朗人的記者，身邊的街坊其實並不喜歡食B仔，反而會去較少遊客的甜品店！《香港01》飲食記者整理網民意見，歸納全港9個地區、11間區內街坊厭棄的食店，包括中環九記牛腩、深水埗添好運等，原來都不受區內人歡迎。

雞翼尖是B仔涼粉的招牌菜，超多遊客因此慕名而來！(ig@ asiacheapfood)

綜合網民意見後，記者發現很多時候因為食店太出名，吸引大批遊客前去，所以區內街坊更加不想去幫襯！不過有時亦會因為食物的質素下降，令街坊覺得失望而不再去。記者自小在元朗長大，睇住B仔涼粉的糖水質素越來越差，不止自己，連身邊朋友都拒絕再去，寧願去食松記、滔滔甜品！按下圖即睇網民覺得的11間名過其實食店👇👇👇

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雖然話元朗的B仔令人失望，但元朗都有好多高質美食，包括古早味蛋糕、馳名雞粥、台式牛肉麵、隱世炭火煲仔飯等，全部都是性價比高美食！按下圖即睇元朗有咩真·美食👇👇👇

超長人龍古早味蛋糕店@一肥貓古早味蛋糕

其實食街內有幾間古早蛋糕店，這間古早味蛋糕算是首間進駐元朗的小店，每逢周末、放工時間總有長長人龍，排隊甚至要分流，次次記者經過都會聞到一股蛋糕香，超誇張！古早味蛋糕有超多味道，包括最人氣的芝士味、伯爵茶、咖啡味、抹茶麻糬味等。👇👇👇按下圖即睇點解咁多人排隊👇👇👇

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