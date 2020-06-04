父親節2020｜酒店自助餐優惠4間7折起　Cordis/都會海逸任食生蠔

一年一度的父親節即將來到，趁著各大酒店重開自助餐，一於帶著爸爸食餐好慶祝！《香港01》飲食頻道記者精選了4間酒店自助餐優惠，包括康得思酒店、都會海逸酒店、Kerry Hotel及港島太平洋酒店，可以任食即開生蠔、鴨肝、蟹腳等美食！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Cordis Hotel —— 75折起任食生蠔翡翠螺

康得思酒店推出的「味遊海陸世界」自助餐，可以75折起任食新鮮生蠔、藍青口、凍蝦及小龍蝦，還有多款空運刺身。晚餐時段更有更多海鮮和扒類，例如翡翠螺、水蟹粥、即切片皮鴨、燒羊架、美國頂級肉眼扒。甜品方面，有多款抹茶甜品、伯爵茶蛋糕、芋圓仙草等。

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The Place 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【2】都會海逸酒店 —— 7折任食生蠔、榴槤甜品

都會海逸酒店的自助餐口碑一向不錯，今次推出「父親節月份限定優惠」，午餐和晚餐時段都有7折，雖父親節正日（6月21日）的訂座已滿，但其實有孝心，不一定要當天才能與爸爸慶祝。自助餐可以任食生蠔、長腳蟹、慢煮紅酒牛肉、金蒜蒸鮑魚、冰鎮熟龍蝦及一系列榴槤甜品。

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Promenade 地址：紅磡都會道7號 電話： 3160 6888

【3】Kerry Hotel —— 小童免費

酒店的自助餐質素一向頗高，今次推出的六月限定優惠，星期一至五惠顧自助午餐及晚餐都有7折！午餐每位成人折後$291，晚餐每位成人折後則是$499起，兩位成人同行，即可免費帶最多兩位12歲以下小童入場，啱晒一家大細！客人可以任食龍蝦、麵包蟹等海鮮，還有分子雪糕等甜品！不過要留意返，現時餐廳星期一至二暫時關閉。

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+ 3 + 2

大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246

【4】港島太平洋酒店 —— 長者低至半價

酒店推出的6月自助餐優惠，長者可享有低至半價優惠，折實連加一$200有找，優惠正日都適用！自助餐可以任食冰鎮海鮮、Häagen-Dazs雪糕等，波士頓龍蝦、龍蝦鉗、鱈場蟹腳等海鮮則只在晚餐供應。另外還有一品富貴鴨、蜜味金錢雞、豉汁蟠龍鱔等傳統功夫中菜，同時亦有多款中式甜品，例如大良山渣炸脆奶、洛神花荔枝布甸等。

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+ 4 + 3 + 2

中西∙環餐廳 地址：香港干諾道西152號港島太平洋酒店一樓 電話：2131 5908

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