誠品優惠低至半價　天仁茗茶/米芝蓮椰小盅85折　3間分店飲食著數

撰文：駱煥琳
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今個周末6月6日至7日誠品書店推出「誠品生活回饋日」，全線香港分店大特價，低至5折！連食店、專櫃也有折扣，究竟有幾抵？《香港01》飲食記者為大家整理了3間分店共23間食店的價惠一覽！
（下列優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）
是次快閃優惠只限2天，6月6日（星期六）及7日（星期日）。（誠品香港FB圖片）
誠品香港共有3間分店，包括銅鑼灣希慎廣場店、尖沙咀星光行店及太古城中心店。有多家食店在內，包括台灣著名茶飲店天仁茗茶、養生飲品店CheckCheckCin、湯品店椰小盅、咖啡店HABITŪ等。
🍝按圖看「銅鑼灣希慎廣場」分店4間飲食優惠詳情👇👇👇
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🍝按圖看「尖沙咀星光行」分店5間飲食優惠詳情👇👇👇
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🍝按圖看「太古城中心」分店14間飲食優惠詳情👇👇👇
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除了美食之外，誠品書店當然不少得書本及文具精品等，同樣有優惠！👇👇👇按圖看部分抵買推介👇👇👇
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