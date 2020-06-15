自助餐優惠2020｜3間父親節正日$450內酒店Buffet　帝京7折歎生蠔

還有一個星期多就到父親節，如果還沒預訂好餐廳慶祝，就趕快準備啦！很多酒店自助餐在父親節正日都不便宜，容易令人卻步。《香港01》飲食頻道記者精選了3間酒店自助餐父親節正日優惠，包括荃灣如心海景酒店、帝逸酒店及帝京酒店，$450內就可以任食生蠔、即煮新鮮海鮮、刺身等，咁抵仲唔拿拿聲book位！

【1】如心海景酒店暨會議中心 —— 75折歎蟹腳、肉扒、刺身

酒店推出父親節正日自助餐優惠，於6月20日及21日享用自助餐，即可獲75折優惠，任食凍海鮮如蟹腳、凍蝦、翡翠螺等，還有肉扒、刺身及各款甜品。連自助晚餐都可以$450內食到，非常抵食！

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號如心海景酒店暨會議中心9樓 電話：2280 2868

【2】帝逸酒店 —— $368任食生蠔

位於沙田石門的帝逸酒店同樣推出了父親節限定自助餐優惠，於6月20日及21日享用自助午餐，只需每位成人$368就可任食生蠔、肉眼牛扒、燒原隻乳豬、水耕菜沙律和沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花，每位成人更可以享用法式焗龍蝦一份。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】帝京酒店 —— 7折任食生蠔、蟹腳

酒店的自助餐廳「花月庭」一向都很受歡迎，今次推出的父親節7折優惠，於6月20日及21日享用自助午餐，只需$300內就可以任食生蠔，亦有蟹腳、翡翠螺等凍海鮮。熟食方面則有烤肉眼扒、海南雞飯、泰式清湯牛腩等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

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