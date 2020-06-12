紅磡逸酒店$45自助早餐優惠　新推3個時段唔怕無位　任食14款美食

紅磡4星級「逸‧酒店」推出6月限定$45自助早餐，最大賣點是用茶記價錢可自製全日早餐，冷熱飲品任斟，因此最近已不斷爆滿。就此，酒店取消了原本3.5小時任食的安排，改為3個時段，價錢和食物不變。

「逸‧酒店」於6月11日宣布，人氣爆燈的自助早餐將由6月13日起改為3個時段，分別是（時段1）上午6時半至7時40分；（時段2）上午7時50分至9時；及（時段3）上午9時10分至10時半。點擊圖片睇享用自助早餐詳情 👇👇

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有抵食早餐，不少人都專程去食。不過有網民指自己跨區去排隊等食，可惜到場才知道餐廳無位，只能失望而回。該網民亦建議酒店提供部分座位供網上預訂。

好食玩飛讀者「劉金比」去過食都話掂啊！（「劉金比」Facebook圖片）

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