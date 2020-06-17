IKEA推蛋黃肉丸端午糭　內藏幾多粒肉丸？ 記者率先實試有無伏

6月25日就是端午節啦，有無諗過糉同埋肉丸可以放埋一齊？繼上次的「黃又藍瑞士卷」之後，IKEA宜家家居又搞新意思，推出限時「蛋黃肉丸糉」應節，《香港01》飲食記者率先到荃灣分店試食新品，究竟會唔會中伏呢？

IKEA限時新品「蛋黃肉丸糉」

IKEA即日起至25日（端午節）推出限時「蛋黃肉丸糉」，只在荃灣分店餐廳、沙田、九龍灣分店餐廳及銅鑼灣美食站發售。「肉丸糉」原隻上碟，要自己拆開糉葉，睇落去有手掌般大。到底「蛋黃肉丸糉」相片與實物是否一樣？客人試味後又點睇呢？按下圖即睇有無中伏👇👇

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早前IKEA推出$9 D24榴槤新地筒，今次記者都有實試，原來榴蓮雪糕都好高質，連攝影哥哥都話要encore，鍾意食榴蓮的你不要錯過！😋😋😋除了新品之外，IKEA都有好多招牌美食，按下圖即睇仲有咩必食👇👇👇

👇👇👇 同場加映IKEA 5大必試美食👇👇👇

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🥰🥰🥰 同場加映：元朗10大美食推介 必食爆餡吐司／隱世漢堡／煲仔飯／古早味蛋糕 🥰🥰🥰

元朗向來匯聚不少美食，除了街頭小食，仲有好多高質食店，例如有隱世台式牛肉麵、芋泥吐司，仲有日式小食麥糍、抹茶卷蛋及日式葛餅，唔少得有古早味蛋糕，全部都好正！按下圖即睇有邊10大必食美食👇👇👇

人氣日式小店@旮旯

記者私心推介的日式小店，旮旯由西九龍中心搬入元朗後一直都深受街坊歡！雖然麥提莎糯米糍非常出名，不過記者最愛是抹茶卷蛋及日式葛餅，抹茶味葛餅不會太甜，抹茶味香濃，但記者建議最好就堂食，因為堂食會有碟仔裝起煉奶，不會輕易就弄髒衣服！👇👇👇記者最愛抹茶葛餅！按下圖即睇有幾正👇👇👇

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