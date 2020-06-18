大埔一田再有員工踩食物　盤點10件飲食驚嚇事件　睇完唔敢出街食

大埔一田百貨繼4月一個女員工踩凍肉貨架而道歉，日前再有網民目擊男員工踩貨架上的三文魚，直指「看來這是他們的慣常做法。」食物衛生問題向來受大眾關注，過往亦有不少餐廳處理食物的手法成為網民熱話，本文盤點當中10件經典驚嚇案例。

網民「Wwf Fan」在Facebook專頁「Tai Po 大埔」圖文並茂，指自己於6月17日去大埔一田百貨購物時，一個男員工叫事主借開，卻發生男員工踩食物的情況，令事主立即不敢買。事主又表示，踩食物的員工原本無意踩到食物，強調：「我覺得係公司問題，唔係員工……」

其實阿哥仔係好有心，意圖踩喺用來間隔食物嘅大約幾mm厚嘅膠片上面嘅，不過啲貨高過膠片，佢對腳又搖搖欲墜，我肉眼睇就見到鞋邊鞋底都同食物有接觸。 網民「Wwf Fan」

網民「Wwf Fan」更嘲諷道：「咁公司其實唔使道歉㗎，你應該教育吓啲客：出嚟買嘢係咁㗎啦。」（「Tai Po 大埔」Facebook圖片）

《香港01》飲食記者就事件向一田百貨查詢，得到回覆：「我們已得知此事，有關事件於6月17日晚上9時50分發生，同事正更換貨品宣傳横額，當值主管發現同事有關行為後，已即時阻止，並安排全面清潔及掉棄有關食品。就此事，已正式警告有關員工，並調離有關工作崗位，就有關事件引起不安致歉。」對此，網民隨即瘋狂討論，一於睇睇網民有什麼反應 👇👇

早排先話改善，又嚟！ 網民「Alia Law」

起碼推開啲啦， 再講都唔知對鞋有無踩過屎。 網民「Conget Ngan」

有客係度都咁，無果時都唔知會點。 網民「Choi CH」

香港好奇怪，職員惡過客，要客人讓返職員，相反日本係職員等你行開仲要等一陣先做嘢。 網民「Bi Man」

事實上，這已非大埔一田百貨首次有員工踩著貨架的照片，有網民於4月目擊女店員踩在貨架邊緣上貨，及後一田百貨立即進行全面清潔及丟棄有關食品。👇👇

😱😱😱 10大飲食界驚嚇事件 😱😱😱

本港出現的飲食界食物問題真的一宗比一宗更驚嚇，食物入面有曱甴只屬「小兒科」，點擊圖片睇睇10宗驚嚇食物事件 👇👇

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