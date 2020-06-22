點心放題｜九龍5間推介最平126元　歎米芝蓮級點心　有間8折優惠

九龍區餐廳選擇多、搵食易，《香港01》飲食頻道記者今次推介5間比較抵吃的點心放題，最平$126已包茶芥及服務費！有些更有指定人數訂座優惠低至8折，下文教你如何獲得優惠！ （文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】唐人館：抵吃米芝蓮點心放題

獲米芝蓮餐盤推薦的唐人館主打精緻中菜，海港城分店推出2款任食放題，歎點心之餘更可欣賞維港海景，去打卡或與情人浪漫一番也不錯。午市最抵吃的時段只需$138，可以任食超過50款即叫即做的點心及主食。由於多人訂座，其電話比較難打通。👇👇👇想知如何可以任飲紅白酒？按圖看更多任食詳情👇👇👇

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點心放題詳情：時段一：星期一至五12:00nn - 3:00pm

收費：成人$138，需加茶水費$27.5。

時段二：星期六、日及公眾假期11:30am – 1:30pm／2:00 - 4:00pm

收費：成人$168，需加茶水費$27.5。

唐人館 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4101號舖 電話：2157 3148

【2】點一龍：晚市放題送燕窩蛋撻

這間新派點心專門店的點心別緻，主打鮑魚雞粒酥、黑松露鮮蝦燒賣等。雖然這些貴價點心於放題內沒有包，不過亦可任選普通蝦餃、燒賣等超過40款點心飯麵，每位再送燕窩蛋撻，也算吃得矜貴。而且特別在這間的放題供應時段特長，下班後吃點心當晚飯亦可。👇👇👇想知如何可享8折？按圖看優惠詳情及「點一龍」點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時間：2:30 – 9:30pm（任食2小時）

收費：成人$188（8折後$150.4，另收加一服務費）

點一龍 地址：尖沙咀海港城港威商場地下G103號舖 電話：2175 3100

【3】龍逸軒：酒店級點心兼吃自助甜品吧

這間中菜廳的主廚楊建業師傅曾於榮獲米芝蓮兩星的餐館工作，主打一系列廣東點心及菜式。龍逸軒每天都有點心放題「Brunch」供應，任點超過40款點心、小食及飯麵，包括8款素食。價錢亦包自助甜品及雪糕區域，有朱古力噴泉、芒果糯米飯等甜品。👇👇👇有方法可享85折優惠兼免收茶錢，按圖看「龍逸軒」優惠詳情及點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時間：10:45am - 12:45pm／1:00 - 3:00pm

收費：成人$258；小童$208，需加茶水費$25及加一服務費。

龍逸軒 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3722

【4】海雲天：豪歎矜貴燕窩蝦餃、花膠蟹肉餃

中菜廳海雲天位於九龍海逸君綽酒店，每天都有供應午市點心放題，有約40款點心任食，如燒賣蝦餃、黑金流沙包、啤梨鹹水角等。每位再送花膠蟹肉灌湯餃、黑金燕窩蝦餃和原隻鮑魚珍珠雞各1客，相當矜貴抵食。👇👇👇按圖看飲品需加幾多錢？👇👇👇

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點心放題詳情：分3個時段：11:00am - 12:30pm／12:45 - 2:15pm／2:30 - 4:00pm（任食1.5小時）

收費：（星期一至五）成人$168，需加茶水費$18及加一服務費。

（星期六、日及公眾假期）成人$208，需加茶水費$18及加一服務費。

海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓（近港鐵黃埔站） 電話：2996 8459（Whatsapp訂座：6375 2282）

【5】盈翠軒：旺區抵食之選

以價錢來說，可謂尖沙咀區最抵吃的點心放題，只需$126便可任點40款以上點心，價錢還已包茶芥及加一。較可惜的是任食時間只有1.5小時，而且就算平日亦容易滿座，最好先致電預約。👇👇👇按圖看「盈翠軒」有那些點心推介👇👇👇

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點心放題詳情：時間：10:00am – 4:00pm（任食1.5小時）

收費：成人$126（已包加一及茶芥）

盈翠軒 地址：尖沙咀中港城第五座平台樓層1-3號舖 電話：3709 2288

🌅同場加映：九龍區賞日落好去處🌅

飲飽食醉，還可以找些餘興節目，推介幾個賞日落的方便好去處給大家。👇👇👇按圖看其中3個地點推介👇👇👇

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還有個隱世舊礦場，連九龍東街坊都特別推介一定要去打卡！想知全部7個夕陽美景地點，➡️請按【影相好去處｜九龍7個日落美景地點推介 鯉魚門石礦場影天空之境】觀看全文⬅️