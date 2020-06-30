自助餐優惠2020｜4間$350內生蠔酒店Buffet　天際萬豪55折歎龍蝦

食自助餐最正當然是可以任食生蠔！《香港01》飲食頻道記者精選了4間酒店自助餐7月超抵優惠，全部$350內就可以任食生蠔及海鮮，包括城景國際、天際萬豪、九龍酒店和香港諾富特世紀酒店，有間$198就食到！
（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）
【1】城景國際酒店 —— 4人同行1人免費
酒店推出「蟹饌‧海鮮自助晚餐」，除了任食美國及紐西蘭生蠔外，亦有多款以蟹為主題的美食，包括法國膏蟹、加拿大鱈場蟹腳、梳乎厘焗釀蟹蓋、水蟹粥等。7月更可享有「4人同行1人免費」優惠或「當月生日客人免費」優惠。
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City Café
地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓
電話：2783 3287
【2】天際萬豪酒店 —— 55折任食龍蝦、鴨肝
酒店自助餐將於7月1日重開，除了多款刺身壽司、藍青口、翡翠螺和海蝦，晚餐時段更有波士頓龍蝦、新西蘭生蠔、加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、牡丹蝦刺身等美食。熱食方面，有香煎鴨肝、上湯龍蝦鉗、鮑魚汁扣海參等。
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天際咖啡室
地址：赤鱲角香港國際機場航天城東路1號香港天際萬豪酒店大堂
電話：39692500
【3】香港諾富特世紀酒店 —— 6折任食生蠔及法式美食
酒店推出法式美食及海鮮自助晚餐優惠，可以6折任食生蠔、蟹腳、翡翠螺等海鮮，還有和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、法式海龍皇湯、白酒藍青口、生牛肉它它等。甜品方面，有法式蘋果批、焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等經典款式。
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Le Café咖啡廳
地址：灣仔謝斐道238號
電話：2598 8888
【4】九龍酒店 —— 8折任食生蠔、蟹腳
酒店推出的7月自助餐優惠，可以8折任食生蠔、雪花蟹腳、青口等凍海鮮，還有刺身、咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等美食。
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倚窗閣
地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號
電話：2929 2888
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