麥當勞10蚊9件麥樂雞、PizzaHut減$40、譚仔送米線｜9間抵食優惠

麥當勞App全面升級，逢星期一更會更新超過$200的優惠券，今期先有「10蚊9件麥樂雞」及「1蚊大汽水」在內的15張優惠券。《香港01》飲食記者為大家整理KFC、Pizza Hut、譚仔雲南米線及稻香集團「1蚊鴿」等9間食店優惠。

🍟麥當勞15張優惠券及新品優惠

麥當勞App全面升級後逢星期一送你總值超過$200優惠券。（麥當勞Facebook截圖）

麥當勞App於7月6日起全面升級，將在每個星期一提供超過$200的優惠券，今期重點推介就有「$10買9件麥樂雞」及「$1大汽水」，另外早餐、麥炸雞、意大利泡沫咖啡等都有減價，立即點擊圖片睇15項優惠及使用細則 👇👇

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想在未來的星期一最先收到著數優惠，更可開啟App內的優惠推送功能。升級的麥當勞App介面更好用，可預先點餐、查看食品的營養資料、睇清自己最近訂單等。

另外，麥當勞將於7月7日起推出「重量級魚柳系列」，包括全新「重量級魚柳飽」和「重量級魚柳珍寶套餐」，以及再度回歸的「重量級魚柳早晨套餐」，並且買套餐即送120萬份家居及個人護理產品。早前的McCafé優惠仍然繼續。點擊睇睇有什麼換及McCafé優惠 👇👇

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🤩8大食店優惠

除了麥當勞，最近亦有不少食店推出抵食著數，以下整理8間食店的優惠，稻香集團最新推出「一蚊鴿」，點擊圖片睇還有什麼優惠 👇👇

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日本MUJI公佈了「2019人氣商品排行榜」，當中有8款零食在「食品與飲品類」上榜，而且全部在新開的九龍灣MUJI買得到，大家下次就可跟著排行買齊來試 👇👇

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