自助餐優惠2020｜6間酒店Lunch Buffet $180起　任食生蠔低至55折

想食自助餐但預算不多，lunch buffet就是一個好選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港6間酒店自助午餐優惠，全部都可以任食生蠔，包括都會海逸酒店、帝逸酒店、港島海逸君綽酒店、朗廷酒店、灣仔Novotel酒店及九龍酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】都會海逸酒店 —— 8折歎榴槤甜品

都會海逸酒店的自助餐口碑一向不錯，7月的自助午餐推出8折優惠，可以任食生蠔、長腳蟹、冰鎮熟龍蝦。另外還有可以任食一系列榴槤甜品，包括榴槤立體蛋糕、榴槤流心布甸、榴槤流心撻、榴槤梳乎厘等。

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Promenade 地址：紅磡都會道7號 電話： 3160 6888

【2】帝逸酒店 —— 任食蟹腳、乳鴿

帝逸酒店推出「回味香港情懷」自助午餐，除了可以任食生蠔外，還有蟹腳等凍海鮮、各款刺身、燒美國頂級肉眼牛扒、沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒原隻乳豬、水耕菜沙律等美食。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】港島海逸君綽酒店 —— 74折任食雪腳蟹等凍海鮮

酒店周末自助餐於7月重開，lunch buffet以環球美食為主題，有美國生蠔、加拿大雪腳蟹、青口等凍海鮮，還有素菜天婦羅、泰式青咖哩、印度咖哩等各地美食，更有十多款甜品！

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Harbour Grand Café 地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店3樓 電話：2121 2689

【4】朗廷酒店 —— 7折歎凍海鮮、燒龍蝦

Langham Hotel推出自助餐7折優惠，自助午餐不用$300就可以任食生蠔、凍蟹腳、海螺等各款凍海鮮，還有各款刺身、壽司、以吞拿魚、三文魚腩及日本帶子製成的夏威夷海鮮蓋飯、Haagen Dazs雪糕等。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【5】香港諾富特世紀酒店 —— 55折優惠、周末小童免費

灣仔Novotel酒店推出生蠔海鮮自助午餐55折優惠，每人不用$200就可以任食生蠔、翡翠螺、凍蝦等凍海鮮，多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、多款Mövenpick口味雪糕及十多數款甜品。

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Le Café咖啡廳 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【6】九龍酒店 —— 8折任食蟹腳等凍海鮮

酒店推出自助午餐優惠，可以8折任食生蠔、雪花蟹腳、青口等凍海鮮，還有刺身、咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等美食。

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倚窗閣 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

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