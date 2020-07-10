新冠肺炎｜25間確診者曾到訪食肆名單　麥當勞譚仔有份｜持續更新

新冠肺炎疫情近日不斷出現新增確診個案，據最新消息，截至7月10日本港累計1366宗個案（包括一宗疑似個案）。當中不少確診個案涉及多間連鎖食肆、茶餐廳群組，例如坪石邨彬記粥麵美食、譚仔雲南米線、Shake Shack、一風堂等！《香港01》飲食記者整理近日曾有確診者到訪過的食肆名單，讓你一文睇清！

譚仔雲南米線彩明分店都是高危食肆之一！(資料圖片)

昨日（9日）本港新增42宗肺炎確診個案，累計錄1,336宗確診個案（包括一宗疑似個案），其中34宗是本地感染個案。根據衛生防護中心公佈的資料，其中一名31歲男確診者到訪近6間食肆，足跡遍布港九，包括銅鑼灣希慎廣場一風堂、尖沙咀海港城Shake Shack、銅鑼灣廣場極尚大喜屋等。

截至今日（10日）中午12時左右，本港新增至少30宗個案，其中逾10宗涉及沙田水泉澳邨居民，太和站一名兼職車站助理確診感染新冠肺炎。

以是近日確診者曾經到訪過的食肆餐廳名單，名單會持續更新！👇👇

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