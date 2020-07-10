新冠肺炎｜39間確診者曾到訪食肆名單　麥當勞譚仔有份｜持續更新

新冠肺炎疫情自7月5日起大量新增本地確診個案，截至7月11日，單單幾日已累計過百宗確診個案，而全港至今累積確診個案則突破1,400宗。

衛生部門持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各病患曾到訪過的食肆資料，當中涉及不少連鎖食店分店，如譚仔雲南米線、麥當勞、Pizza Hut、元氣壽司等等。

《香港01》飲食記者整理近日曾有確診者到訪過的食肆名單，讓你一文睇清！