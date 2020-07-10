新冠肺炎｜39間確診者曾到訪食肆名單　麥當勞譚仔有份｜持續更新

撰文：許慧恩
最後更新日期：
新冠肺炎疫情自7月5日起大量新增本地確診個案，截至7月11日，單單幾日已累計過百宗確診個案，而全港至今累積確診個案則突破1,400宗。
衛生部門持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各病患曾到訪過的食肆資料，當中涉及不少連鎖食店分店，如譚仔雲南米線、麥當勞、Pizza Hut、元氣壽司等等。
《香港01》飲食記者整理近日曾有確診者到訪過的食肆名單，讓你一文睇清！
譚仔雲南米線彩明分店曾有確診患者到訪，圖為資料圖片，非該分店。
截至7月11日早上，消息指今日確診個案料逾24宗，包括入境處及香港科技大學職員都受感染。入境事務處表示，一名駐守深圳灣管制站的27歲男署理高級入境事務助理員，7月10日深夜獲通知初步確診新型冠狀病毒肺炎，並隨即由救護車送院治療。
以下是衞生部門公開確診者曾到訪食肆名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆名單，並非確診者到訪日期😷名單會持續更新！
7月10日下午整理 😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇
+12
+11
+10
7月9日下午整理 😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇
+22
+21
+20
想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新
😎😎 同場加映：新冠肺炎｜消委會認證11款消毒洗手液 酒精搓手液濕紙巾最好這款 😎😎
肺炎疫情又出現爆發，除了戴好口罩，當然仲要經常洗手保持雙手清潔！記者整理消委會認證的11款消毒洗手液、一款酒精搓手液及一款濕紙巾！想知邊款消毒洗手液的殺菌功效最突出？按下圖即睇👇👇
+7
+6
+5
想知道仲有邊款洗手液功效出眾，立即點擊內文👉👉新冠肺炎｜消委會認證11款消毒洗手液 酒精搓手液濕紙巾最好這款