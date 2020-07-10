新冠肺炎｜57間確診者到訪食肆　翠河餐廳、聚點坊有份｜持續更新

新冠肺炎疫情自7月5日起大量新增本地確診個案，截至7月12日，本港已累計過百宗確診個案，而全港至今累積確診個案已增至1,470宗。衞生防護中心今日（13日）公佈新增52宗確診個案 ，其中41宗屬本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君特別點名數間餐廳，包括慈雲山翠河餐廳、上環聚點坊等，提醒市民留意出現群組爆發

衛生部門持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各病患曾到訪過的食肆資料，當中涉及不少連鎖食店分店，如譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、麥當勞、Pizza Hut、元氣壽司等等。《香港01》飲食記者整理近日曾有確診者到訪過的食肆名單，讓你一文睇清！

譚仔雲南米線彩明分店曾有確診患者到訪，圖為資料圖片，非該分店。

貿發局今日（13日）宣布因疫情關係，書展及同期舉行的香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日，將一併延期舉行。最新消息指，本港昨晚至今日下午，最少有30宗新增確診個案。另外原定舉行的「香港電腦通訊節2020」暨「健康與運動科技博覽」亦會延期舉行。

以下是衞生部門公開確診者曾到訪食肆名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆名單，並非確診者到訪日期😷名單會持續更新！

7月13日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇（圖8新華寶城餐廳資料，來自特區政府公佈新冠肺炎確診者行踪資料，然而網上資料顯示為寶城茶餐廳。）

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7月10日下午整理 😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇（圖10東堤灣畔元氣壽司資料，來自特區政府公佈新冠肺炎確診者行踪資料，然而該元氣壽司分店早已搬遷。）

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7月9日下午整理 😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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