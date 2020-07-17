37間連鎖食肆外賣優惠　KFC買晚餐送早餐　譚仔米線加$3有小食

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，食肆在每晚6時後更只能提供外賣服務，迫使大量餐廳立即變陣。《香港01》飲食記者整理37間連鎖食肆優惠，包括麥當勞、KFC、Pizza Hut等大型連鎖食店，及牛角、Ruby Tuesday、616火鍋、和平飯店、意粉屋、牛涮鍋、溫野菜、牛角次男坊、HeSheEat、一粥麵、茶木、BEANS、火鍋撚、上海姥姥、Mr. Steak、Pizza Express、柳氏家鐵板雞、PHD、譚仔三哥、大家樂、元氣壽司、太興、米走雞、別府九州地獄拉麵、靠得住、譚仔、Pizza-Box、板長壽司、天仁茗茶、東海飲食集團、一風堂、丼丼屋、炑八韓烤及牛陣的外賣優惠。

因應新冠肺炎疫情加劇，政府宣布全港食肆於7月15日起晚上6時後禁止堂食，只能外賣。本港各大連鎖食店立即推出大量外賣優惠，以下整理37間外賣優惠，當中以KFC買晚餐送早餐、Ruby Tuesday自取半價、Pizza Hut 7折優惠等最抵，點擊圖片睇所有優惠詳情 👇👇

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▼▼▼ 出門口前，記得睇睇衞生防護中心公布高危食肆、大廈、商場名單（最後更新於2020年7月16日） ▼▼▼

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