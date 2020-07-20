網民熱數12道疫境廚神暗黑料理　螢光湯未算驚嚇　網民：中咗幅射

每個人身邊，總有一個「暗黑廚神」，食材到他手中，總是難逃焦黑的命運。不過煮燶食材都只係基本，真正的暗黑廚神，是可以將意想不到的食材配合並一併烹煮，煮出前無古人後無來者的料理！

疫情嚴重，不少人都Work From Home，自然就多了時間下廚大顯身手，爭奪「疫境廚神」的寶座，不過就不是個個都煮得一手好菜了。

麥樂雞薯條飯（仲要放進雪櫃隔夜）已經不算太暗黑！（Facebook截圖）

有一個Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」近日成為網上熱話，集合網民投稿，分享大家所見的暗黑料理，讓一眾網民知道，料理的暗黑程度是沒有盡頭的！

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