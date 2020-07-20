124個確診者到訪街市商場公共場所　apm/雅蘭中心上榜｜持續更新

本港自7月5日起出現第三波新冠肺炎疫情，過去的周末（18日至19日）單日確診數字超過100宗，再創新高。截至今日（21日）凌晨，本港新增61宗確診個案，其中58宗是本地感染。本地個案中有33宗與之前確診群組相關。

衛生部門持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各病患曾到訪過商場、公共場所資料，當中涉及不少大型商場、屋邨商場、街市，朗豪坊、慈雲山中心、尖沙咀The ONE、荷里活廣場、崇光百貨等都上榜；各區街市亦成為重災區，包括黃大仙大成街街市、屯門新墟街市等。《香港01》飲食記者整理近日有確診者到訪過的食肆名單，讓你一文睇清！

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以下是衞生部門公開確診者曾到訪食肆名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆名單，並非確診者到訪日期😷名單會持續更新。

7月21日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月20日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月17日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場、街市、公共場所名單 👇👇👇

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7月16日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場名單 👇👇👇

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7月15日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場名單 👇👇👇

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