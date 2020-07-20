181間確診者到訪食肆名單　富臨、稻香多間酒樓有份｜持續更新

本港自7月5日起出現第三波新冠肺炎疫情，過去的周末（18日至19日）的單日確診數字更創新高，超過100宗。截至7月21日，本港至今累計確診個案已突破2000宗，已超過2003年沙士的數字。

衛生防護中心持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各確診者到訪過的食肆，當中涉及不少連鎖餐廳分店，如譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、麥當勞、大家樂、大快活、Pizza Hut、元氣壽司等；亦涉及多間連鎖集團酒樓，包括稻香、富臨、海港等。《香港01》飲食記者整理近日有確診者到訪過的食肆名單，一文睇清確診者行蹤！

確診者到訪過的食肆涉及不少連鎖餐廳分店，如譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、麥當勞、大家樂、大快活、Pizza Hut、元氣壽司等。（Google Map圖片）

以下是衞生部門公開確診者曾到訪食肆名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆名單，並非確診者到訪日期，名單會持續更新。😷😷

7月21日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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7月20日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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7月17日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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7月16日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

7月15日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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7月14日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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7月13日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇（圖8新華寶城餐廳資料，來自特區政府公佈新冠肺炎確診者行踪資料，然而網上資料顯示為寶城茶餐廳。）

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7月10日下午整理 😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇（圖10東堤灣畔元氣壽司資料，來自特區政府公佈新冠肺炎確診者行踪資料，然而該元氣壽司分店早已搬遷。）

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7月9日下午整理 😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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想知道新冠肺炎確診者到訪過哪些商場、街市或其他公共場所，立即按此睇睇👉👉👉124個確診者到訪過商場公共場所 雙鳳街竹園街市上榜｜持續更新

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😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 😍😍

疫情反彈，唔少確診個案群組都與食肆有關，最好就是留在家中。如果偶爾想偷懶，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

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