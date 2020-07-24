韓國廉航推無性別制服　熱數全球12套特色空姐制服　有款似花樽？

新冠肺炎疫情在全球持續，航空業首當其衝大受影響，不過韓國廉價航空「Aero K」近日宣布正獲取「航空運行許可」，最快8月可以運行「清州 - 濟州」國內航線。當中引發熱議的是空中服務員的「無性別」（Genderless）制服，連空姐都可以穿褲裝！

《香港01》旅遊記者整理全球12間航空公司空姐制服，包括韓國廉航「Aero K」、大韓航空、泰國航空、新加坡航空、海南航空、紐西蘭航空及越南航空等。

韓國廉價航空Aero K推出無性別制服，一改空姐穿裙裝的印象！（Aero K圖片）

除了韓國廉價航空Aero K之外，全球仲有不少航空公司的制服非常有特色，包括新加坡航空、泰國航空、海南航空等都融合本國的傳統元素，再加入西方元素，造型吸睛，例如海南航空就以旗袍作為設計靈感。不過有一款空姐制服激似大媽衫？按下圖即睇🤣🤣

+ 15 + 14 + 13

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤩🤩 同場加映：新冠肺炎｜消委會認證11款消毒洗手液 酒精搓手液濕紙巾最好這款 🤩🤩

新冠肺炎疫情反彈，累計確診個案至今已突破2000宗，大家要減少出外！除了口罩，消毒洗手液都非常重要，不妨睇睇下圖11款消委會認證的消毒洗手液，仲有濕紙巾及酒精搓手液！其中一款洗手液效果突出，按下圖即睇🤩🤩🤩

+ 3 + 2

想知仲有邊款洗手液必買，立即點擊內文👉👉新冠肺炎｜消委會認證11款消毒洗手液 酒精搓手液濕紙巾最好這款